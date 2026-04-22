به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه بازدیدهای نظارتی میدانی و با هدف ارزیابی روند خدمترسانی به مردم در شرایط جنگی، از شعب دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف شهرستان گرگان بازدید کرد.
حیدر آسیابی در حاشیه این بازدید با اشاره به عملکرد دادگاههای صلح استان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۲ شعبه دادگاه صلح در گلستان فعال است که سال گذشته به ۸۹ هزار پرونده رسیدگی کرده و آنها را مختومه کردهاند.
وی افزود: از این تعداد، چهار هزار و ۲۱۹ فقره پرونده با مصالحه و سازش طرفین به پایان رسیده است.
آسیابی ادامه داد: با وجود شرایط جنگی در ماههای گذشته، هیچگونه وقفهای در روند رسیدگی به پروندهها در این شعب ایجاد نشده و خدمترسانی قضایی بدون اختلال ادامه داشته است.
رئیس کل دادگستری گلستان همچنین در بازدید از شعب شورای حل اختلاف استان گفت: سال گذشته با تلاش کارکنان شوراهای حل اختلاف، بیش از ۹۸ هزار پرونده رسیدگی و مختومه شد که از این تعداد، ۴۵ هزار و ۸۲۰ پرونده، یعنی نزدیک به نیمی از آنها، با صلح و سازش طرفین ختم به خیر شد.
وی با بیان اینکه میانگین سازش پروندهها در گلستان ۴۷ درصد است، اظهار کرد: این آمار بالاتر از میانگین کشوری بوده و نشان میدهد گلستان امروز به یکی از استانهای پیشرو کشور در حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات تبدیل شده است.
آسیابی فعالیت ۱۸۶ هیئت صلح در محلات، ادارات، شهرها و روستاها و همچنین حضور ۸۰۰ صلحیار در استان را از عوامل مهم افزایش نرخ مصالحه دانست و گفت: این ظرفیت مردمی در کنار اعضای شوراهای حل اختلاف نقش مؤثری در کاهش تنشها و حل اختلافات داشته است.
وی افزود: در کنار تمامی شعب دادگاههای صلح، یک شعبه شورای حل اختلاف نیز مستقر شده که همین اقدام یکی از دلایل مهم افزایش سازش در پروندهها به شمار میرود.
نظر شما