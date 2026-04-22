به گزارش خبرنگار مهر، سردار اکبر فتوحی، شب سهشنبه در جمع مردم ولایتمدار بهاباد در میدان شهدای این شهرستان اظهار داشت: رزمندگان و دیپلماسی مقتدر جمهوری اسلامی ایران تأثیرات عمیقی بر معادلات جهانی گذاشتهاند و آنچه در عرصه بینالملل مشاهده میشود، نمادی از ایستادگی و اقتدار ملت ایران است.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران آموخته است که در برابر ظلم و استکبار جهانی، با صلابت بایستد و از آرمانهای خود دست نکشد. وی تصریح کرد: دشمنان در تلاش هستند تا ملت ما را تضعیف کنند، اما ایمان، بصیرت و فداکاری مردم، الگویی برای همه آزادیخواهان جهان است.
سردار فتوحی پرچم جمهوری اسلامی را نماد مقاومت و پیروزی خواند و افزود: رزمندگان ما هیچگاه سنگر را ترک نکردند و در مسیر حق و حقیقت با تمام توان ایستادگی کردهاند.
این فرمانده پیشین سپاه خاطرنشان کرد: در شرایطی که بسیاری از کشورها به دنبال همکاری با ایران هستند، باید ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی خود را در سطح جهانی معرفی و عرضه کنیم.
وی همچنین بر لزوم توجه به وحدت ملی، تقویت بنیه دفاعی و مقابله قاطع با تهدیدات دشمنان تأکید کرد و گفت: اگر دشمنان بخواهند علیه ملت ایران اقدامی انجام دهند، پاسخ آنان کوبنده و پشیمانکننده خواهد بود.
سردار فتوحی با تقدیر از تلاشهای نیروهای مقاومت در عرصههای مختلف، اظهار داشت: حضور آگاهانه مردم در صحنه، نماد ایمان، استقامت و تداوم راه شهداست و این حضور، بشارتدهنده آیندهای روشن برای ایران اسلامی است.
وی با بیان اینکه اسلام ناب محمدی، پیامآور امنیت و آرامش برای جهانیان است، افزود: امروز، علمای ما و فرهنگسازان باید این پیام را به گوش دنیا برسانند. ما باید به عرصههای مختلف علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بپردازیم و قدرت خود را در هر زمینهای به نمایش بگذاریم.
فتوحی با تأکید بر اینکه ما از قدرت اسلام ناب دفاع میکنیم و به جهان نشان خواهیم داد که همکاری و همبستگی ما، چه در عرصه نظامی و چه فرهنگی، دشمنان را خنثی خواهد کرد و امید ما به مردمسالاری و آگاهی مردم است، اظهار داشت: امروز، قدرت جمهوری اسلامی بر هیچکس پوشیده نیست. ما توانستهایم دستاوردهای بسیاری در زمینههای مختلف داشته باشیم و به فضل الهی، همچنان به مسیر خود ادامه خواهیم داد.
رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر استان یزد با بیان اینکه رهبر عظیمالشأن ما، آیتالله خامنهای، به ما آموختهاند که هنگام مقابله با ظلم و سلطه، باید استوار و مصمم باشیم، گفت: امروز و در این روزها، شاهد تلاش دشمنان برای تضعیف ما هستیم، اما ایمان و فداکاری شما، الگوی فراموشنشدنی برای آحاد بشریت است.
وی با اشاره به اینکه کسانی که هنوز به آمریکا اعتماد دارند، باید بدانند که سرانجام، رسوایی برای آنان به همراه دارد، خاطرنشان کرد: پیام ما این است که از قضایای روزمره و مشکلات خود غافل نشویم و بر وحدت و اتحاد تأکید کنیم.
فرمانده پیشین سپاه الغدیر یزد در پایان یک توصیهای هم به مسئولین قوه قضائیه داشت و افزود: ما از قوه قضائیه درخواست داریم تا با جدیت به مشکلات رسیدگی کند و «قاتلوهم حتی لا تکون فتنه» باید در عمل پیاده شود و نه تنها در سخن. ما باید در برابر فتنهها هوشیار باشیم و در هر شرایطی آماده باشیم. امروز، حضور مردم نمادی از شب قدر است. این شب، ثواب و پاداش بسیار دارد و رزمندگان ما با آمادگی کامل در صحنه هستند.
