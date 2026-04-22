خاکی: جامعه ورزش در «جنگ رمضان» پای کار نظام ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی صبح چهارشنبه، در مراسم یادبود دختران «جانفدای ایران» که در امامزاده هاجره خاتون سنندج برگزار شد، با قدردانی از حضور ورزشکاران، مربیان، سمن‌های جوانان و خانواده‌های معظم شهدا، اظهار کرد: جامعه ورزش و جوانان استان از ابتدای جنگ تحمیلی «رمضان» که از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا آغاز شد، در کنار نظام و مردم حضور فعال داشت.

وی با تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان نظامی، انتظامی و شهروندان بی‌گناه، افزود: در این ایام، جامعه ورزش استان کردستان ۱۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده و دیدار با خانواده‌های آنان همچنان ادامه دارد.

افتخارآفرینی ورزشکاران کردستان در میادین بین‌المللی

خاکی با اشاره به موفقیت‌های ورزشکاران استان در رقابت‌های جهانی و بین‌المللی بیان کرد: قهرمانان کردستانی در رشته‌های مختلف از جمله تکواندو و فوتبال، پرچم جمهوری اسلامی ایران را در میادین جهانی به اهتزاز درآوردند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز بیش از ۲۰ ورزشکار استان در اردوهای تیم‌های ملی در رشته‌هایی همچون بوکس، فوتبال، فوتسال، والیبال، هندبال و کشتی حضور دارند و به‌زودی به مسابقات آسیایی و جهانی اعزام خواهند شد.

ایستادگی در برابر پیشنهادهای وسوسه‌انگیز

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به رفتار قابل تقدیر یکی از ورزشکاران ملی‌پوش گفت: یکی از قهرمانان کشور که در رقابت‌های استرالیا حضور داشت، با وجود پیشنهاد پناهندگی، با روحیه‌ای وطن‌دوستانه از این موضوع صرف‌نظر کرد که این اقدام شایسته تقدیر است.

خاکی با اشاره به اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و ورزشی در این ایام تصریح کرد: این برنامه‌ها با همکاری استانداری، فرمانداری‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه پاسداران و سایر دستگاه‌ها برگزار شده و این همراهی جای قدردانی دارد.

وی در پایان با تبریک دهه کرامت و مناسبت‌های مرتبط با ورزش و سپاه پاسداران، ابراز امیدواری کرد: با تداوم همدلی و تلاش‌ها، پیروزی نهایی ملت ایران در عرصه‌های مختلف محقق شود.