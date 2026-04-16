به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عباسی روز پنجشنبه گفت: تامین سوخت اضطراری برای پایداری تولید در گلخانه‌ها در راستای حمایت از تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان جلفا و حفظ پایداری تولید محصولات گلخانه‌ای و جلوگیری از توقف تولید در زمان قطعی احتمالی گاز یا برق انجام شده است و سهمیه مورد نیاز در اختیار گلخانه‌داران قرار گرفته تا روند تولید محصولات بدون هیچ اختلالی ادامه داشته باشد.

وی گفت:برای ۱۳ واحد گلخانه‌ای گازسوز این شهرستان سوخت دوم و ذخیره اضطراری تامین شده است. مجموعاً ۹۰۸ هزار لیتر سوخت ذخیره برای این واحدها تحویل داده شده تا در صورت بروز هرگونه اختلال در تامین گاز یا برق روند تولید محصولات گلخانه‌ای بدون وقفه ادامه یابد.

عباسی با بیان اینکه شهرستان جلفا دارای ۱۷۶ هکتار گلخانه فعال است که سالانه بیش از ۵۴۳ هزار تن محصول تولید می‌کنند گفت:محصولات اصلی این واحدها شامل خیار، گوجه، فلفل و محصولات گرمسیری از جمله موز، پاپایا، پشن‌فروت، بلوبری، دراگون و آووکادو است که علاوه بر تامین نیاز داخلی بخش قابل توجهی نیز به بازار کشورهای همسایه و روسیه صادر می‌شود.

وی گفت:گلخانه‌دارانی که تاکنون موفق به دریافت سهمیه سوخت نشده‌اند لازم است نسبت به ثبت‌نام در سامانه سدف اقدام کرده تا پس از آن روند تخصیص سهمیه از طریق مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پیگیری شود.