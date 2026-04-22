دیدار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با خانواده شهید احسان جنگروی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، به همراه جمعی از فعالان رسانه‌ای و اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، با حضور در منزل شهید احسان جنگروی، ضمن ادای احترام به این شهید عزیز، با خانواده ایشان دیدار و گفتگو کردند.

شهید احسان جنگروی در اولین روز از جنگ سوم تحمیلی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این دیدار در راستای پویش «اول خانواده شهدا» صورت گرفت که به دعوت رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، برای تکریم خانواده‌های شهدا راه‌اندازی شده است.

ایشان در پیام خود به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۵، مردم را به آغاز دیدارهای نوروزی با شهدا و خانواده‌های آنان دعوت کردند.