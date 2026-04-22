صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل برداشت گلگاوزبان در استان اظهار کرد: برداشت این محصول از ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۵ در باغات پایین لات اشکور سفلی روستای دیو رود شهرستان رودسر آغاز شده و تا اواسط تیر ماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: سطح زیر کشت گلگاوزبان در استان گیلان یک هزار و ۲۷۹ هکتار است که پیشبینی میشود ۶ هزار و ۸۱۷ تن محصول تر از این باغات برداشت گردد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به ارزش اقتصادی این محصول تصریح کرد: ارزش محصول برداشتی بالغ بر ۸ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
محمدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶ هزار و ۵۴۰ بهرهبردار در شهرستانهای رودسر، املش، آستارا، سیاهکل، تالش، رودبار و رضوانشهر به کشت و کار گلگاوزبان مشغول هستند.
وی با بیان اینکه شهرستان رودسر رتبه اول تولید گلگاوزبان در استان را به خود اختصاص داده است، گفت: این شهرستان با ۵۱۲ هکتار سطح زیر کشت، سالیانه ۲ هزار و ۷۳۹ تن محصول تر تولید میکند که بیشترین سطح تولید استان محسوب میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در پایان یادآور شد: برداشت گلگاوزبان از اواخر فروردین آغاز و تا اواسط تیر ماه در باغات استان ادامه دارد.
