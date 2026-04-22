کشته و زخمی شدن سه نفر در اثر تیراندازی در جنوب فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، در پی تیراندازی نزدیک یک کلینیک در شهر کاستر واقع در جنوب فرانسه یک نفر کشته و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند.
تشدید فقر و نابرابری های اجتماعی در کنار ظهور گروه های فاشیستی و مهاجرستیز، شهرهای اروپایی را با بحران افزایش خشونتهای مسلحانه مواجه کرده است.
فرانسه در میان کشورهای اروپایی دارای بیشترین خشونت خانگی به ویژه علیه زنان را داراست. در سال ٢٠٢٤، در اثر خشونتهای خانگی ١٠٧ زن کشته شدهاند که نسبت به سال قبل، افزایش ١١ درصدی را نشان میدهد. گزارش سالانهای را که وزارت داخلۀ/کشور فرانسه منتشر کردهاست، نشان میدهد که به طور میانگین در هر سه روز، یک مرگ اتفاق افتادهاست.
