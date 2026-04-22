۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

کشته و زخمی شدن سه نفر در اثر تیراندازی در جنوب فرانسه

درگیری های مسلحانه و خشونت آمیز در فرانسه افزایش یافته و سه نفر در این کشور در یک درگیری کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، در پی تیراندازی نزدیک یک کلینیک در شهر کاستر واقع در جنوب فرانسه یک نفر کشته و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند.

تشدید فقر و نابرابری های اجتماعی در کنار ظهور گروه های فاشیستی و مهاجرستیز، شهرهای اروپایی را با بحران افزایش خشونت‌های مسلحانه مواجه کرده است.

فرانسه در میان کشورهای اروپایی دارای بیشترین خشونت خانگی به ویژه علیه زنان را داراست. در سال ٢٠٢٤‬، در اثر خشونت‌های خانگی ١٠٧ زن کشته ‌شده‌اند که نسبت به سال قبل، افزایش ١١ درصدی را نشان می‌دهد. گزارش سالانه‌ای را که وزارت داخلۀ/کشور فرانسه منتشر کرده‌است، نشان می‌دهد که به طور میانگین در هر سه‬ روز، یک مرگ اتفاق افتاده‌است.

