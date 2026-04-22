تاکید اسماعیلی برای بررسی کارشناسی ابعاد حقوقی تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌جلسه شورای معاونین و مدیران این معاونت با حضور محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور و مدیران این مجموعه برگزار شد.

اسماعیلی در این جلسه با اشاره به آخرین وضعیت کشور، بر ضرورت تحلیل دقیق شرایط موجود با توجه به تاثیر آن بر تصمیمات پارلمانی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی، ارتباط مستمر و مؤثر با کمیسیون‌های تخصصی مجلس را در دور جدید فعالیت ها ضروری دانست و گفت: روند تدوین و تصویب طرح‌ها و لوایح بایستی با انسجام و هماهنگی بیشتری پیگیری شود.

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت تشکیل جلسات شورای راهبردی معاونت امور مجلس برای بررسی کارشناسی طرح‌ها و لوایح به‌ویژه طرح‌های مرتبط با مسائل روز از جمله ابعاد حقوقی تنگه هرمز، این اقدام را گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های مرتبط دانست.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر عملکرد معاونت‌های پارلمانی دستگاه‌های اجرایی آن را عاملی مؤثر در تقویت هماهنگی میان دولت و مجلس عنوان کرد.

در این جلسه مدیران معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری نیز گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها و فعالیت های خود در حوزه‌های مختلف ارائه کردند.