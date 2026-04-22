۴ رقم جدید نخود و عدس دیم معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، مظفر روستایی، رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور از معرفی دو رقم جدید نخود متحمل به سرما با قابلیت کشت پاییزه مناسب کشت در مناطق سردسیر دیم توسط محققان موسسه دیم خبر داد.

وی اظهار کرد: پایداری عملکرد بیشتر، میزان مناسب پروتیین دانه، وزن ۱۰۰ دانه بالاتر، تیپ و ارتفاع بوته مطلوب برای برداشت مکانیزه، زودپزی، رنگ مطلوب بذر، بازارپسندی مناسب و تحمل به بیماری‌های برق‌زدگی و پژمردگی فوزاریومی از ویژگی‌های مهم این ارقام است.

وی افزود: ارتفاع محل تشکیل نخستین غلاف از سطح خاک در این ارقام به‌گونه‌ای است که برداشت مکانیزه را تسهیل می‌کند.

رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، میانگین عملکرد دانه این ارقام را حدود ۱۱۹۰ کیلوگرم در هکتار عنوان کرد.

وی درباره ارقام جدید عدس دیم نیز تاکید کرد: دو رقم جدید عدس مناسب کشت بهاره در مناطق دیم سردسیر کشور است. از ویژگی‌های مهم این ارقام می‌توان به عملکرد دانه بیشتر، درصد پروتئین و وزن ۱۰۰ دانه زیاد، رنگ مطلوب بذر و بازارپسندی مناسب اشاره کرد.

روستایی گفت: میانگین عملکرد دانه این ارقام ۸۶۰ کیلوگرم در هکتار است.