به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به اول اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام شد. کمبودی در بازار احساس نمی‌شود اما محور قیمت‌ها اعم از مواد غذایی، شوینده‌ها، محصولات بهداشتی و... رو به بالا بوده و افزایشی است.

بازار روغن

روغن خوراکی در بازار به میزان تقاضا موجود است اما قیمت آن از ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ با حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی در ۳ نوبت افزایش یافت.

این محصول مصرفی در سومین نوبت یعنی ۱۲ فروردین ماه به طور میانگین حدود ۱۲ درصد گران شد.

بازار تخم‌مرغ

پنجشنبه هفته گذشته ۲۷ فروردین ماه، قیمت هر شانه تخم‌مرغ حدود ۲ کیلوگرمی بین ۴۱۰ تا ۴۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود.

در این هفته این قیمت بین ۵۵۰ تا ۵۹۰ هزار تومان در نوسان است. حذف گله‌های مادر به دلیل گرانی تولید، مازاد تولید را کاهش داده اما به گفته حمیدرضا کاشانی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن این امر تاثیری در تامین بازار داخل ندارد و تولید فعلی تمام نیاز کشور را پوشش می‌دهد.

بازار گوشت مرغ

در دو هفته اخیر قیمت گوشت مرغ در بازار نوسان بسیاری داشته و از هر کیلوگرم ۲۷۹ تا ۲۸۵ هزار تومان در هفته سوم فروردین به حدود ۳۱۰ هزار تومان در هفته پایانی فروردین ماه رسید که این قیمت در حال حاضر بین ۳۴۰ تا ۳۶۰ هزار تومان در حال خرید و فروش است؛ البته برخی شهروندان به هر کیلوگرم ۴۴۰ هزار تومان در برخی از مناطق تهران نیز اشاره می‌کردند.

کاهش جوجه‌ریزی در ماه گذشته به حدود ۱۰۰ میلیون قطعه به دلیل کمبود نهاده‌های دامی و گرانی آن یکی از دلایل گرانی این محصول پروتئینی در کشور است.

بازار گوشت قرمز

گوشت قرمز نیز مستثنی نبوده و نوسان قیمتی آن در ۳ هفته اخیر بین ۱.۶ تا ۱.۹ بوده و در حال حاضر در هفته منتهی به اول اردیبهشت ماه این محصول با افزایش نسبی به هر کیلوگرم گوشت گوسفندی ۱.۶ تا ۲.۲ رسیده است.

این قیمت البته در بازار گوشت گوساله بدون تغییر بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تومان ثابت مانده است.

کالابرگ الکترونیک

ایمان زنگنه، سخنگو معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد، با توجه به تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تداوم طرح‌های حمایتی خانوارها، طرح کالابرگ برای تمام ایرانیان درخواست‌دهنده که حدود ۸۶.۹ میلیون نفر است، ادامه دارد.

منابع طرح در بودجه ۱۴۰۵ مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان (همت) در نظر گرفته شده که ماهانه شارژ خواهد شد.

شارژ کالابرگ طبق روال دو ماه قبل بر اساس کد ملی سرپرست خانوار خواهد بود و این کمک معیشت در زمان‌بندی ۱۵ هر ماه برای خانوارهای با رقم انتهای کد ملی سرپرستان ۰، ۱ و ۲، سرپرست خانوار با رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ نیز ۲۰ هر ماه و رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ هم ۲۵ ماه واریز خواهد شد.

گفتنی است، شارژ کالابرگ دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ماه تمدید شد و اعتبار شارژ فروردین ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت است.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی می‌آید. قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلو گرم محاسبه شده است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته شقه و راسته گوسفند ۱.۵۶۰.۰۰۰-۱.۶۵۰.۰۰۰ ۱.۵۷۰.۰۰۰-۱.۶۵۰.۰۰۰ گوشت سردست و ران گوسفندی ۲.۱۰۰.۰۰۰-۲.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۹۰۰.۰۰۰-۱.۹۹۰.۰۰۰ گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) - - گوشت سردست گوساله ۱.۶۷۰.۰۰۰-۱.۷۰۰.۰۰۰ ۱.۵۳۰.۰۰۰-۱.۶۵۰.۰۰۰ گوشت ران گوساله ۱.۷۵۰.۰۰۰-۱.۸۰۰.۰۰۰ ۱.۷۵۰.۰۰۰-۱.۸۰۰.۰۰۰ گوشت منجمد گوساله ۱.۲۰۰.۰۰۰ - گوشت چرخ کرده مخلوط ۱.۲۵۰.۰۰۰-۱.۳۰۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰-۱.۳۰۰.۰۰۰ گوشت چرخ کرده مخلوط بسته‌بندی فروشگاهی ۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۱۲۰.۰۰۰ - کله و پاچه ۱.۴۰۰.۰۰۰ - گوشت مرغ ۳۳۸-۳۶۰ ۳۱۰ ران مرغ بدون کمر ۳۲۹ ۲۲۹ ران مرغ با کمر - - گوشت چرخ کرده مرغ ۲۵۰-۳۵۰ ۲۵۰-۳۵۰ تخم‌مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۵۵۰-۵۹۰ ۴۱۰-۴۸۰ تخم‌مرغ بسته‌بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) ۳۹۶ - قزل‌آلا ۴۴۰ ۴۴۰ میگو ۹۹۰ ۹۹۰ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی - - ماست پرچرب دبه‌ای ۲.۵ کیلو گرمی ۲۰۵ ۲۰۵ کره حیوانی ۵۰ گرمی ۴۵-۵۳.۵۰۰ ۴۵-۵۳.۵۰۰ کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۸۹-۹۳ ۸۹-۹۳ خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۹۲-۹۳ ۹۲-۹۳ شیر بطری کم چرب ۹۴۶ میلی لیتر ۷۲.۵۰۰ ۷۲.۵۰۰ شیر بطری پر چرب ۹۴۶ میلی لیتر ۷۷.۵۰۰ ۷۷.۵۰۰ ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۴۱.۵۰۰-۴۵ ۴۱.۵۰۰-۴۵ ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ ۵۷ ۵۷ قند ۱۱۰-۱۳۰ ۱۱۰-۱۳۰ شکر ۱۱۰ ۱۱۰ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) ۶۶۰ ۶۶۰ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) ۶۶۳ ۶۶۳ کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - - کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۲۳۰ ۲۳۰ رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۱۱۹.۹۰۰-۱۳۹ ۱۱۹.۹۰۰-۱۳۹ برنج طارم هاشمی ۵۰۰-۶۶۲ ۵۰۰-۶۴۰ برنج طارم دم‌سیاه ۵۵۰ ۵۵۰ برنج شیرودی (شمشیری) ۳۸۰ ۳۸۰ برنج خارجی ۲۵۰ - لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۶۵۰-۶۷۹ ۶۵۰-۶۷۹ لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۶۹-۶۵۰ ۴۶۹-۶۵۰ لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۴۴ - عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۵۹ ۳۵۹ نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۰۰ ۴۰۰ ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۹۰ ۲۹۰ لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۸۰ ۴۸۰ چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۴۰۰ - چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۷۴۹.۹۰۰-۱.۹۹۹.۰۰۰ -

