به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین در بیانیه‌ای با گرامیداشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از نقش‌آفرینی مقتدرانه فرماندهان نیروی دریایی و هوافضا در صیانت از منافع ملی و همچنین خدمات جهادی این نهاد در عرصه محرومیت‌زدایی قدردانی کرد.

در این بیانیه آمده است:

ابتکار راهبردی حضرت امام خمینی(ره) در تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آفرینش یک حقیقت زنده در دل تاریخ بود؛ حقیقتی برخاسته از ایمان، اراده و خون دل‌های مردمی که برای صیانت از انقلاب، استقلال، امنیت ملی و ارزش‌های والای این سرزمین قد علم کردند. این ظرفیت عظیم، با نقش‌آفرینی حماسی و عاشورایی پاسدارانی رقم خورد که از متن مردم برخاستند و در مکتب حسین‌بن‌علی(ع) و فرهنگ جاودانه کربلا پرورش یافتند؛ مردانی که نامشان با ایثار، غیرت و وفاداری گره خورده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌عنوان نهادی مقدس و ریشه‌دار در عمق انقلاب، همواره آیینه تمام‌نمای مجاهدت، فداکاری و حضور شگفت‌انگیز در میدان‌های سرنوشت‌ساز بوده است. حافظه تاریخی ملت ایران با صدایی رسا گواهی می‌دهد که این نهاد انقلابی، از نخستین روزهای مقابله با ضدانقلاب تا سال‌های آتش و خون دفاع مقدس و پس از آن در برابر فتنه‌ها و توطئه‌های پیچیده دشمنان، پیشتازانه ایستاد و با دستانی خالی اما دل‌هایی لبریز از ایمان، امنیت و عزت را برای ایران اسلامی به ارمغان آورد و بزرگ‌مردانی را به تاریخ سپرد که قامتشان تا همیشه سایه‌بان امن انقلاب خواهد ماند.

این بیانیه می‌افزاید؛ در عرصه‌های فراتر از مرزها نیز، هنگامی که نظام سلطه با خلق هیولایی به نام داعش و شعله‌ور ساختن ‌جنگ‌های نیابتی، در پی خاموش کردن چراغ مقاومت بود، این فرزندان سپاه پاسداران بودند که با رشادت و درایت، معادلات دشمن را برهم زدند. در این میان، نام بلند سپهبد شهید پاسدار حاج قاسم سلیمانی، چون ستاره‌ای درخشان بر آسمان مقاومت می‌درخشد؛ مردی که با شجاعت و اخلاص، نقشه‌های استکبار جهانی را در هم شکست و امنیت را به منطقه بازگرداند.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است؛ امسال، سالروز تأسیس سپاه پاسداران در حالی فرا می‌رسد که ملت ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود ایستاده است. جنگی تحمیلی و گسترده که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر این ملت تحمیل شده، آزمونی بزرگ را پیش روی ایران اسلامی قرار داده است. در چنین شرایطی، سپاه پاسداران بار دیگر نشان داده است که ستون استوار دفاع از کشور است و با تمام توان، در خط مقدم ایستاده تا پرچم این سرزمین هرگز بر زمین نیفتد.

در سالی که گذشت، شاهد شهادت فرمانده کل قوا و قائد امت بزرگ اسلام به دست جنایتکاران مستکبر بودیم، شهادتی که خون تازه‌ای در جهان اسلام و بلکه در تمام جهان جاری کرد و جریان بزرگ بیداری اسلامی، رنگی دیگر به خود گرفت. همچنین شاهد شهادت فرماندهان پرافتخار سپاه اسلام بودیم. فرماندهانی که هر یک پرچمدار عزت و اقتدار بودند. سپهبد شهید پاسدار حسین سلامی، سیمای قرآنی سپاه پاسداران و فرمانده وعده‌های صادق، سپهبد شهید پاسدار محمد پاکپور معمار عملیات وعده صادق ۴ در جنگ تحمیلی سوم، سپهبد شهید پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، امیر هوا فضای ایران و دیگر فرماندهان سرافراز، که سال‌ها در میدان‌های سخت ایستادند و سرانجام با خون خود، مهر جاودانگی بر نامشان زده شد. آنان امروز هر کدام یک راه‌اند، یک مکتب؛ راهی روشن که نسل‌های آینده آن را ادامه خواهند داد.

شهادت این فرماندهان، بلکه آغاز فصلی تازه از همان مسیر پرافتخار است؛ مسیری که از نخستین روزهای تأسیس سپاه، بر پایه ایمان، مردم‌باوری، فداکاری و مسئولیت‌پذیری شکل گرفت و امروز با قدرتی دوچندان ادامه دارد.

در ادامه این بیانیه آمده است؛ همچنین نیروی دریایی مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سال‌های اخیر به نمادی از اقتدار، هوشمندی و تسلط راهبردی جمهوری اسلامی ایران در آب‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شده است. این نیروی مؤمن و انقلابی، با تکیه بر توان بومی، ابتکار عمل و روحیه جهادی، توانسته است معادلات قدرت را در دریا تغییر داده و امنیت خطوط حیاتی کشور را با صلابت تضمین کند. حضور پرصلابت و هوشمندانه رزمندگان این نیرو در آب‌های خلیج فارس و فراتر از آن، پیامی روشن به دشمنان این سرزمین است که ایران اسلامی در دفاع از منافع و امنیت خود، لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد.