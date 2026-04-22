خلیلی: سپاه باعث هراس اردوگاه دشمنان این سرزمین است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه با صدور پیامی، سالروز تاسیس سپاه را به سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

برادر ارجمند سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سلام علیکم؛

«دوم اردیبهشت ماه» سالروز تصویب اساسنامه «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در شورای انقلاب و در سال ۱۳۵۸ که در تقویم رسمی کشور روز تأسیس آن نهاد انقلابی و مردمی نامگذاری است، یادآور عمق هوشمندی و دوراندیشی حضرت امام خمینی (ره) از آینده‌ای است که فلسفه وجودی سپاه را پدیدار می‌سازد.

عرصه‌های نیاز انقلاب و کشور که میدان‌داری سپاه در حوادث بزرگ و سرنوشت‌ساز امنیتی و دفاعی و همچنین سازندگی و محرومیت‌زدایی را رقم زده است، با صراحت یادآور کلام جاودانه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران پس از چهار دهه است که فرمودند: «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود.»

این نهاد مقدس امروز با اقتدار، آمادگی و توانمندی‌های همه‌جانبه راهبردی در کنار سایر نیروهای مسلح در زمره ارکان مهم حفاظت از انقلاب و نظام می‌درخشد و نه تنها موجب امنیت و آرامش ملت عظیم‌الشأن ایران و ارتقای قدرت بازدارندگی کشور است بلکه هراس و عصبانیت اردوگاه دشمنان رنگارنگ این سرزمین را سبب شده است.

خدای بزرگ را شاکریم که نصرت‌های بی‌پایانش پیش روندگی منظومه دفاعی و امنیتی کشور را تضمین و نیروهای مسلح مومن و شجاع ایران عزیز به ویژه پاسداران سرافراز انقلاب اسلامی را در پیگیری راهبرد «قدرت افزایی» و متوقف نشدن در پیشرفت‌های افتخارآمیز امروز و نیز پاسخ قاطع و پشیمان کننده به هرگونه تهدید ناشی از جبهه دشمن، مصمم‌تر و عازم‌تر ساخته است.

دوام توفیق و سربلندی و توام با توفیقات روز افزون برای تمامی فرماندهان و همه سبزپوشان پر افتخار و حماسه ساز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام سیدمجتبی خامنه‌ای را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم.