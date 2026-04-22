پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان با صدور پیامی فرا رسیدن دوم اردیبهشت ماه سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک گفت.
متن پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
امام شهید، خامنهای کبیر:
روز پاسدار این عنوان شیرین و زیبا و فراموشنشدنی است. عنوان پاسدار، یادگار روزهای افتخار برای همهی دوران تاریخ ما در آینده، و یادگار لحظههای حساس این انقلاب است؛ که اگر پاسدار نبود، هیچ چیزی نبود و هیچ چیزی نمیماند.
فرارسیدن سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به تمامی اعضای محترم این نهاد مقدس و ملت شریف ایران تبریک عرض مینمایم.
سپاه پاسداران، که به عنوان یکی از ارکان کلیدی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ تأسیس گردید، در طول ۴۷ سال گذشته نقشی اساسی و محوری در پاسداری از دستاوردهای انقلاب و تقویت بنیانهای نظام جمهوری اسلامی ایفا نموده است.
سپاه، با نقشآفرینی در عرصههای مختلف از جمله دفاع مقدس، مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی، و نیز در قالب خدمات اجتماعی و عمرانی، همواره به عنوان مدافع ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی محسوب گردیده است. این نهاد نه تنها به عنوان یک نیروی نظامی، بلکه به عنوان یک نهاد اجتماعی و فرهنگی، در خدمت به توسعه و پیشرفت کشور، گامهای مؤثری برداشته است.
از مبارزات در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گرفته تا تلاشهای بیوقفه در جهت مقابله با بحرانها و خطرات نوظهور، سپاه پاسداران همواره با عزم و ارادهای راسخ در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت کشور گام برداشته است.
قدرت نمایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خصوصا سپاه پاسداران در جنگ تحمیلی آمریکایی و صهیونی و پاسخ کوبنده به دشمن متجاوز بار دیگر افتخار آفرینی این نهاد مکتبی و انقلابی را برای همگان آشکار ساخت.
پرورش یافتگان مکتب روح الله کبیر و امام شهید، آن یگانه عالم زمان با تربیت فرزندان برومند ایران اسلامی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی استوار و ریشه دار بنا نهاد که امروز تبدیل به درختی تنومند شده است که قدرت های بزرگ جهانی توان رویارویی با آن را ندارد.
بدینوسیله، یاد و خاطره شهدای جانبرکف این نهاد مکتبی را گرامی میدارم و برای تمامی پاسداران عزیز، توفیق خدمت روز افزون، تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای را خواستارم.
باشد که این تلاشها و ایستادگیها استمرار یابد و موجب سرفرازی و سربلندی ایران اسلامی گردد.
