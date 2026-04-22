به گزارش خبرگزاری مهر، موسی الرضا حاجی‌بگلو رئیس شورای عالی استان‌ها به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیامی صادر کرد.

متن پیام وی، بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم‌

دوم اردیبهشت‌ماه، یادآور تأسیس نهادی است که از نخستین روزهای حیات خود تا امروز، همواره تکیه‌گاه ستبر ملت ایران و سدی مستحکم در برابر طمع‌ورزی‌های دشمنان این مرز و بوم بوده است. نقش مهم سپاه در حوزه‌های مختلف دفاعی‌، امنیتی‌، فرهنگی‌، سازندگی، امداد در حوادث و بلایای طبیعی و محرومیت‌زدایی، از عوامل اصلی پیشرفت همه‌جانبه کشور بوده است.

امروز سپاه پاسداران، با عبور از آزمون‌های سخت در میدان‌های خطیر نبرد، به‌ویژه در جنگ رمضان، بیش از پیش ثابت کرده که فرزند خلف این انقلاب، بازوی مقتدر نظام و مایه مباهات و افتخار مردم است.‌

گرچه جای خالی رهبر شهید عزیزمان و فرماندهان دلاورمان، بر دل‌ها سنگینی می‌کند، اما حقیقت سپاه در همین است که با فقدان آن بزرگمردان، هزاران فرمانده و سرباز جان‌فدا و گوش‌به‌فرمان، همچون زنجیره‌ای ناگسستنی، در صف اول دفاع ایستاده‌اند و با هدایت‌های فرمانده کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، مسیر روشن خود را با قدرت و صلابت بیشتر ادامه خواهند داد.‌

اینجانب با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌ویژه فرماندهان و شهدای عزیز جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، دوم اردیبهشت‌ماه سالروز تأسیس این نهاد انقلابی را گرامی می‌دارم و با آرزوی سربلندی روزافزون و توفیقات مداوم برای این مجموعه ارزشمند، به تمام فرماندهان و کارکنان آن خداقوت می‌گویم.