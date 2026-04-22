باند ۴ نفره سارقان لوازم خودرو در دماوند دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی،ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری باند ۴ نفره سارقان لوازم داخل خودرو و کشف ۲۰ فقره سرقت در دماوند خبر داد.

ملکی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان دماوند، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی اعضای این باند ۴ نفره و همچنین محل اختفای آنان و مالخر اموال مسروقه شدند.

فرمانده انتظامی دماوند تصریح کرد: طی یک عملیات هماهنگ پلیسی، متهمان دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان مقادیر قابل توجهی لوازم سرقتی خودرو کشف شد.

ملکی ادامه داد: متهمان در تحقیقات تکمیلی به بزه انتسابی خود معترف شده و جزئیات ۲۰ فقره سرقت لوازم داخل خودرو را بیان کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم، تحویل مرجع قضائی شدند.