دستگیری متهمان حین حمل اموال مسروقه در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، از دستگیری دو سارق حرفه‌ای اماکن خصوصی و کشف هشت فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

ملکی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان دماوند، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به طور ویژه در دستور کار مأموران انتظامی پاسگاه ۱۳ آبسرد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و کارآگاهی، موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان شدند و طی یک عملیات غافلگیرانه، هر دو سارق را دستگیر و اموال مسروقه را نیز کشف کردند.

فرمانده انتظامی دماوند تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در بازجویی‌های اولیه به هشت فقره سرقت از اماکن خصوصی در این شهرستان اعتراف کردند.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد: پس از تکمیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.