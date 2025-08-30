  1. استانها
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۱

متلاشی شدن باند سارقین خودرو با ۴۶ فقره سرقت در تبریز‎ ‎

تبریز- فرمانده انتظامی استان آدربایجان شرقی از دستگیری ۴ نفر سارق و کشف ۱۴ دستگاه خودرو ۳۲ فقره ‏سرقت داخل خودرو به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد‎‏.‏

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی روز شنبه اظهار داشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت خودرو و لوازم از داخل انواع خودروها در برخی نقاط تبریز، بستان آباد، آذرشهر، شهر جدید سهند بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

ارشدترین مقام انتظامی استان افزود: مأموران پس از انجام اقدامات تخصصی باند ۴ نفره سارقین را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، طی یک عملیات غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهش دستگیر کردند و در ادامه نیز با اعتراف سارقین، ۱ نفر مالخر نیز دستگیر شد.

وی بیان داشت: متهمان در تحقیقات پلیسی به ۴۶ فقره سرقت خودرو و لوازم داخل خودرو به ارزش ۵۰ میلیارد ریال اعتراف کرده و در این خصوص پرونده تشکیل و تحویل مرجع قضائی شدند.

