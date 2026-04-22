به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان ضمن اشاره به جنگ رمضان و عدم توقف خدمت رسانی قضایی به مردم بیان کرد: مراجع قضایی استان با تمامی ظرفیت، آماده ارائه خدمات قضایی به مردم بودند و همکاران قضایی و اداری سراسر استان در ایام جنگ تحمیلی کنونی با تلاشهای شبانهروزی و بیوقفه، لحظهای از خدمترسانی به مردم کوتاهی نکردند.
وی افزود: برخورد قاطع و قانونی با مجرمانی که امنیت داخلی کشور را خدشه دار میکنند وبا دشمنان بیهویت آمریکایی- صهیونی همکاری میکنند، از اولویتهای مهم دستگاه قضایی استان سمنان است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: در برخورد با افرادی که به امنیت مردم و ثبات داخلی کشور آسیب میزنند و با همکاری با دشمنان متخاصم تمامیت ارضی را به مخاطره میاندازند، هیچگونه مسامحه و کوتاهی نداشته و در چارچوب قانون، قاطعانه با آنان برخورد میشود.
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک دوم اردیبهشت، سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این روز را یکی از نقاط عطف در تاریخ انقلاب اسلامی دانست.
وی افزود: یکی از ابتکارات بزرگ و ماندگار حضرت امام خمینی(ره)، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، دستور تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. امروز همگان شاهد و ناظر برکات ارزشمند این نهاد انقلابی در عرصههای مختلف خدمترسانی، دفاعی، اجتماعی و سازندگی هستیم.
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: سپاه پاسداران با هدایت های رهبر شهید انقلاب اسلامی و اکنون نیز با راهبریهای مقتدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی درب رابر تمامی تهدیدات دشمنان، با صلابت، سلامت و اقتدار، از آرمانهای نظام اسلامی و تمامیت ارضی کشور دفاع می کند.
اکبری با تجلیل از رشادتها، ایثارگریها و مجاهدتهای رزمندگان و مدافعان امنیت در همه سنگرها، نقش سپاه پاسداران را در تقویت امنیت ملی و حمایت از مردم در شرایط مختلف، نقشی تعیینکننده و امیدآفرین توصیف کرد.
