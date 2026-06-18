به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری شامگاه پنجشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان سمنان به میزبانی دفتر خود با تأکید بر اینکه دشمنان انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف تلاش کردهاند به ارکان نظام آسیب وارد کنند، تصریح کرد: ملت شریف ایران اسلامی با الهام از مکتب عاشورا و تحت هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، همواره در برابر توطئهها ایستادگی کرده و دشمنان را در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام گذاشتهاند.
وی با قدردانی از تلاشها و مجاهدتهای کارکنان فراجا در تأمین نظم و امنیت جامعه، گفت: امنیت پایدار امروز کشور حاصل همدلی، هوشیاری، ایثار و تلاش شبانهروزی نیروهای انتظامی، امنیتی و سایر دستگاههای مسئول است که با روحیه جهادی و انقلابی در مسیر خدمت به مردم گام برمیدارند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به تعامل و همکاری مستمر دستگاه قضایی و فراجا خاطرنشان کرد: هدف مشترک مجموعه قضایی و انتظامی، اجرای عدالت، ارتقای امنیت عمومی، صیانت از حقوق مردم و خدمترسانی مطلوب به شهروندان است و این همکاریها باید بیش از پیش تقویت شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان همچنین با تأکید بر ضرورت رفع برخی نواقص و تقویت نقاط قوت موجود در فرآیندهای مشترک کاری، اظهار کرد: نشستهای مشترک میان دستگاه قضایی و فراجای استان، فرصت ارزشمندی برای بررسی مسائل، انتقال تجربیات، شناسایی چالشها و اتخاذ راهکارهای مؤثر در جهت ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم است.
اکبری در پایان ضمن تقدیر از برگزاری این نشست، از تلاشهای فرماندهی انتظامی استان سمنان، معاونان و کارکنان فراجا و همچنین اعضای شورای معاونین دادگستری کل استان سمنان قدردانی کرد و از خداوند متعال توفیق روزافزون تمامی خدمتگزاران نظام اسلامی را در مسیر خدمت به مردم و عدالت خواستار شد.
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