به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس پس از قطع همکاری با افشین پیروانی قصد داشت محسن خلیلی را در صورت آغاز مجدد رقابت های فصل جاری لیگ برتر قبل از برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ به عنوان سرپرست تیم بزرگسالان معرفی کند.

با این حال تعلیق مسابقات لیگ بیست و پنجم و اعلام سازمان لیگ مبنی بر برگزاری رقابت ها پس از برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ باعث تعطیلی تمرینات سرخپوشان شد تا دیگر خبری از نشستن محسن خلیلی روی نیمکت این تیم به عنوان مدیر پرسپولیس نباشد.

حالا باشگاه پرسپولیس در نظر دارد امور اجرایی آکادمی را برای مدیریت روی مدارس و همچنین تیم های پایه به طور کامل در اختیار خلیلی قرار دهد تا معاون ورزشی باشگاه، علاوه بر نظارت روی موضوعات ورزشی در خصوص تیم های پایه نیز تصمیم گیری داشته باشد.