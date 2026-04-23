آغاز غربالگری بزرگ در پرسپولیس با یک تماس تلفنی بین دو نفر!

به گزارش خبرنگار مهر، گفتگوی تلفنی میان اوسمار و پیمان حدادی با محوریت بررسی وضعیت فعلی پرسپولیس و برنامهریزی برای آینده این تیم برگزار شد؛ نشستی که در آن موضوعات مهمی از جمله روند آمادهسازی تیم، سرنوشت رقابتهای لیگ برتر و سیاستهای نقلوانتقالاتی مورد بحث قرار گرفت.
در ابتدای این گفتگو، دو طرف درباره شرایط فعلی تیم و روند آمادهسازی بازیکنان به تبادل نظر پرداختند. با این حال، آنطور که از محتوای جلسه برمیآید، بخش عمدهای از برنامههای فنی و اجرایی باشگاه به تعیین تکلیف وضعیت برگزاری رقابتهای لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ وابسته است. ابهام در خصوص زمانبندی مسابقات، بهویژه با توجه به بحث تعلیق رقابتها پس از جام جهانی، باعث شده تا برنامهریزی دقیق برای ادامه مسیر تیم با چالشهایی همراه باشد.
در ادامه نشست، اوسمار دیدگاههای خود را درباره شرایط لیگ و تأثیر احتمالی توقف مسابقات بر روند فنی تیم مطرح کرد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که هرگونه وقفه در مسابقات میتواند برنامههای آمادهسازی و حفظ آمادگی بازیکنان را تحت تأثیر قرار دهد.
بخش دیگری از این گفتوگو به نقلوانتقالات اختصاص داشت. هرچند صحبتها در این زمینه کوتاه بود، اما چارچوب کلی سیاست باشگاه مشخص شد. پیمان حدادی با تأکید بر ادامه همکاری با اوسمار، اعلام کرد که این مربی همچنان هدایت فنی تیم را برعهده خواهد داشت و به احتمال زیاد، لیست نقلوانتقالات تابستانی نیز بر اساس دیدگاههای او بسته خواهد شد.
بر همین اساس، اختیار کامل در خصوص لیست بازیکنان ورودی به اوسمار واگذار شده است تا او با توجه به نیازهای فنی تیم، گزینههای مدنظر خود را معرفی کند. این تصمیم نشاندهنده اعتماد باشگاه به کادر فنی در مسیر تقویت ترکیب تیم است.
در مقابل وضعیت لیست خروج شرایط متفاوتی دارد. طبق تصمیمات مطرحشده در این نشست، تعیین بازیکنان خروجی تنها برعهده اوسمار نخواهد بود و باشگاه نیز بهویژه با توجه به برخی تخلفات انضباطی، در این زمینه نقش مستقیم ایفا خواهد کرد. به نظر میرسد این موضوع میتواند منجر به اتخاذ تصمیمات سختگیرانهتری نسبت به گذشته شود.
برخلاف رویه سالهای اخیر که معمولاً حفظ بازیکنان باتجربه برای ایجاد ثبات در رختکن در اولویت قرار داشت، شواهد نشان میدهد که اینبار باشگاه قصد دارد تغییرات گستردهتری در ترکیب تیم ایجاد کند. غربالگری پیشرو ممکن است یکی از متفاوتترین دورههای نقلوانتقالاتی پرسپولیس را رقم بزند؛ دورهای که در آن، عملکرد و انضباط بیش از هر عامل دیگری در ماندگاری بازیکنان نقش خواهد داشت.
در مجموع نشست تلفنی اوسمار و حدادی را میتوان گامی مهم در جهت ترسیم مسیر آینده پرسپولیس دانست؛ مسیری که بهشدت تحت تأثیر تصمیمات کلان درباره لیگ برتر و رویکردی تازه در مدیریت ترکیب تیم قرار دارد.
