به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه پرسپولیس، ساعتی قبل جلسه آنلاین تخصصی با حضور پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و همراهی محسن خلیلی مدیر ورزشی و امیرعلی حسینی مدیر روابط بین الملل با اوسمار سرمربی برزیلی پرسپولیس برگزار شد.

در این نشست که به منظور هماهنگی هرچه بیشتر شرایط تیم برگزار گردید، شرکت‌کنندگان در خصوص چند محور اصلی به گفتگو پرداختند.

در ابتدا شرایط تمرینات چند روز اخیر، وضعیت روند آماده‌سازی بازیکنان و نحوه پیگیری تمرینات در شرایط فعلی مورد ارزیابی فنی قرار گرفت.

و در ادامه وضعیت حال حاضر لیگ و سناریوهای پیش رو با توجه به شرایط موجود، برنامه‌ها و سناریوهای مختلف برای از سرگیری یا ادامه مسابقات لیگ بررسی و تحلیل شد.

درنهایت نیز وضعیت فنی بازیکنان و همین طور آخرین گزارش‌ها از سطح آمادگی جسمانی و فنی اعضای تیم ارائه و در مورد آن تبادل نظر شد.

در پایان این جلسه، اوسمار ضمن ابراز همبستگی با مردم ایران، برای همه هموطنان به‌ویژه هواداران پرسپولیس آرزوی سلامتی کرد و گفت: «بی‌صبرانه منتظر بازگشت به ایران و دیدن دوباره مردم عزیز ایران هستم.»