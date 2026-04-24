به گزارش خبرنگار مهر، پس از آغاز تنشها و شرایط خاص منطقهای، سفر ناگهانی افشین پیروانی به آمریکا، به سرعت واکنشهای گستردهای را در فضای فوتبال ایران به دنبال داشت تا مردم همیشه در صحنه ایران خواهان برخورد با افرادی شوند که در روزهای جنگ با دشمن به خاک دشمن برای استراحت می روند.
همین موضوع کافی بود تا پروندههای پیشین پیروانی بار دیگر روی میز مدیران باشگاه قرار گیرد و تصمیمگیری درباره ادامه همکاری با او جدیتر از همیشه دنبال شود.
پیروانی که پیشتر نیز بارها تا آستانه برکناری پیش رفته بود، این بار نتوانست از حمایتهای همیشگی برخی نزدیکان مدیریتی و جریانهای حامی در فضای مجازی بهرهمند شود. اگرچه در گذشته این حمایتها مانع از خروج او از باشگاه شده بود، اما شرایط جدید عملاً مسیر متفاوتی را رقم زد.
در این میان، علی بازگشا سخنگوی باشگاه، در موضعی قابل تأمل، ابتدا هرگونه جدایی پیروانی را تکذیب کرد و حتی سفر او را هماهنگ با مدیران دانست. او همچنین از بهکار بردن واژه «اخراج» خودداری کرد و صرفاً به تعلیق و بررسی پرونده پس از بازگشت اشاره داشت که به ابهامات این پرونده افزود.
در نهایت تصمیمگیری در سطح هیئتمدیره انجام شد و با رأی اکثریت اعضا(جز یک مخالف که از نزدیکان پیروانی محسوب میشود) حکم برکناری او توسط حدادی امضا شد. این تصمیم را میتوان نقطه عطفی در مسیر تغییرات مدیریتی باشگاه دانست. تغییری که ظاهراً با هدف بازگرداندن انضباط و ساختار حرفهایتر دنبال میشود.
حدادی که پیشتر نیز نشان داده تمایل دارد با بازیکنان و چهرههایی که خود را فراتر از جایگاه باشگاه میدانند برخورد کند، در ادامه همین مسیر حتی برنامههایی برای کنار گذاشتن برخی بازیکنان باتجربه در نظر داشت. با این حال شرایط خاص کشور باعث شد اجرای کامل این تصمیمات به پایان فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ موکول شود تا جداییها با کمترین تنش و در فضایی محترمانه انجام گیرد.
اکنون اما مدیرعامل پرسپولیس با چالش جدیدی روبهرو شده است. جریانی که تمایلی به تغییرات ندارد و ترجیح میدهد باشگاه با همان الگوی مدیریتی دوران رضا درویش ادامه مسیر دهد. این جریان حتی تلاش دارد با طراحی سناریوهای جدید، زمینه بازگشت پیروانی را فراهم کند؛ اقدامی که میتواند تمام برنامههای اصلاحی را با مانع جدی مواجه کند.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است: آیا حدادی میتواند در برابر این فشارها ایستادگی کرده و مسیر اصلاحات را ادامه دهد، یا برای حفظ جایگاه خود ناچار به عقبنشینی خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش، آینده مدیریتی پرسپولیس را در ماههای پیشرو تعیین خواهد کرد.
