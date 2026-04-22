به گزارش خبرگزاری مهر، شکرالله آغاسی که در سالهای گذشته بهعنوان یکی از گلرهای قدیمی و متعهد فوتبال ایران شناخته میشد، پس از تحمل یک دوره بیماری، درگذشت.
او در سال ۱۳۷۴ و برای دو فصل به پرسپولیس پیوست و اگرچه چندان برای سرخها بازی نکرد اما به واسطه روحیه حرفهای و متعهدانه خود، مورد احترام هواداران و همتیمیهای خود قرار داشت.
آغاسی اگرچه از چهرههای بسیار رسانهای فوتبال ایران نبود، اما بی شک به عنوان بخشی از تاریخ فوتبال خطه خوزستان و باشگاه پرسپولیس در یادها خواهد ماند.
مراسم تشییع پیکر مرحوم آغاسی امروز دوم اردیبهشت در فولاد شهر اصفهان به سمت آرامستان برگزار میشود.
باشگاه پرسپولیس این ضایعه را به جامعه فوتبال ایران، اهالی فوتبال خوزستان، هواداران پرسپولیس و خانواده آن زنده یاد تسلیت میگوید.
