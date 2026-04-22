  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

دروازه‌بان سابق پرسپولیس درگذشت

شکرالله آغاسی، دروازه‌بان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس، دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شکرالله آغاسی که در سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از گلرهای قدیمی و متعهد فوتبال ایران شناخته می‌شد، پس از تحمل یک دوره بیماری، درگذشت.

او در سال ۱۳۷۴ و برای دو فصل به پرسپولیس پیوست و اگرچه چندان برای سرخ‌ها بازی نکرد اما به واسطه روحیه حرفه‌ای و متعهدانه خود، مورد احترام هواداران و هم‌تیمی‌های خود قرار داشت.

آغاسی اگرچه از چهره‌های بسیار رسانه‌ای فوتبال ایران نبود، اما بی شک به عنوان بخشی از تاریخ فوتبال خطه خوزستان و باشگاه پرسپولیس در یادها خواهد ماند.

مراسم تشییع پیکر مرحوم آغاسی امروز دوم اردیبهشت در فولاد شهر اصفهان به سمت آرامستان برگزار می‌شود.

باشگاه پرسپولیس این ضایعه را به جامعه فوتبال ایران، اهالی فوتبال خوزستان، هواداران پرسپولیس و خانواده آن زنده یاد تسلیت می‌گوید.

کد مطلب 6808020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

