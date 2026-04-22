آخرین وضعیت جذب معلمان جدید از سوی آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش درباره آخرین وضعیت جذب معلمان برای سال تحصیلی پیش رو اظهار کرد: ما معمولا بین ۲۵ هزار تا ۳۰ هزار دانشجو معلمی داریم که فارغ التحصیل شده و وارد آموزش و پرورش می‌شوند و هر سال تعدادی مجوز استخدامی می‌گرفتیم.

وی افزود: امسال در شرف مجوزهای استخدامی در اسفندماه بودیم و توافقات نیز به عمل آمده بود و مراحل نهایی آن در حال انجام بود که جنگ شد و به واسطه جنگ نتوانستیم این آزمون را برگزار و اعلام کنیم.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: الان دنبال آن هستیم که مجوزها قطعی شود و انشالله آزمون‌ها را برگزار کنیم، گرچه ممکن است این حدود ۳۰ هزار نفری که معمولا از طریق ماده ۲۸ جذب می‌کنیم به مهر امسال نرسند.

وی در عین حال تاکید کرد: با این حال هر تعدادی که به ما سازمان اداری و استخدامی دهند ما آزمون را برگزار خواهیم کرد، مصاحبه‌ها و گزینش‌ها را انجام خواهیم داد و آنها را آماده خواهیم کرد تا برای مهر ۱۴۰۶ به کارگرفته شوند.

کاظمی در پایان گفت: مهر ۱۴۰۵ را با فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان مدیریت می‌کنیم و با صرفه‌جویی و مدیریت منابع انسانی مهر ۱۴۰۵ را بدون هیچ دغدغه‌ای آغاز خواهیم کرد و از همین الان برنامه‌ریزی‌ها را شروع کردیم. آموزش و پرورش استان‌ها و مناطق را حساس کردیم و قطعا امسال مدیریت منابع انسانی ما نسبت به سال گذشته متفاوت خواهد بود.