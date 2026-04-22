به گزارش خبرنگار مهر، رضا داوری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان، با حامد فاتحی، مدیرکل صداوسیمای لرستان، ظهر چهارشنبه دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، دو طرف بر گسترش همکاریهای مشترک در حوزه کودک و نوجوان تأکید کردند.
حمایت صداوسیمای لرستان از برنامههای کودک و نوجوان
در این نشست، حامد فاتحی، مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان، ضمن ابراز خرسندی از حضور مدیرکل کانون و همراهان در صداوسیما و قدردانی از اجرای برنامهها و فعالیتهای فرهنگی کانون در مناطق روستایی، عشایری و تجمعات شبانه مردمی، اظهار داشت: در شرایط کنونی، ایجاد امید و حماسهآفرینی در جامعه بهویژه برای کودکان و نوجوانان اهمیت ویژهای دارد.
فاتحی گفت: صداوسیمای لرستان از تولید و پخش برنامههای ویژه کودک و نوجوان حمایت میکند و آماده همکاری مشترک با کانون در این حوزه هستیم. پوشش رسانهای همایشها و رویدادهای کودکمحور استان و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، هنری و ادبی کانون با همکاری دستگاههای مرتبط مدنظر قرار دارد.
اجرای پویشهای مردممحور با تولیدات کوتاه و مؤثر
مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان افزود: به دنبال اجرای پویشهای مردممحور هستیم و میتوان عملکرد مشترک را در قالب تولیدات کوتاه، مؤثر و قابل انتشار ارائه کرد.
وی ادامه داد: پیشنهاد میکنیم با برگزاری جلسات تخصصی و مشخص کردن منابع، به یک برنامه جامع برای تولید پویشهای ویژه کودکان و نوجوانان برسیم.
فعالیت ۳۰ مرکز کانون در سطح استان
در ادامه این نشست، رضا داوری، مدیرکل کانون پرورش فکری استان لرستان، با ابراز خرسندی از این دیدار، گزارشی از فعالیتهای کانون ارائه داد و گفت: در حوزههای فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و بهویژه نمایش عروسکی، اتفاقات ارزشمندی در کانون رخ داده و این روند رو به گسترش است.
وی ادامه داد: ۳۰ مرکز کانون شامل ۲۰ مرکز ثابت، ۲ کتابخانه پستی و ۸ کتابخانه سیار شهری و روستایی در سطح استان فعال هستند.
توسعه فضای علمی کانون با راهاندازی کافه و گنبد رصدی
داوری با اشاره به اقدامات کانون در حوزه علم، افزود: توسعه فضای علمی کانون با راهاندازی کافه و گنبد رصدی از گامهای مهم برای ارائه خدمات علمی به کودکان و نوجوانان در سطح استان بوده است. این اقدامات، زمینه را برای آشنایی نسل آینده با علوم نوین فراهم میکند.
مدیرکل کانون لرستان تأکید کرد: فعالیتهای کانون کتابمحور است و مربیان با روشهای خلاقانه و متناسب با زیستبوم هر منطقه به توسعه و ترویج کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان کمک میکنند.
حمله دشمن به مدرسه میناب؛ اقدامی جنایتکارانه
داوری همچنین حمله دشمن به مدرسه دخترانه میناب را اقدامی جنایتکارانه دانست و آن را نشانهای از هراس دشمن از نسل آینده توصیف کرد.
وی با اشاره به ظرفیت تجمعات شبانه، آن را فرصت مهمی برای ارائه خدمات فرهنگی، هنری و علمی به کودکان و نوجوانان دانست.
نگاه ویژه رسانه استان به حوزه کودک و نوجوان
مدیرکل کانون در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: انتظار داریم نگاه ویژهای به حوزه کودک و نوجوان در رسانه استان صورت گیرد. کانون آمادگی تولید آثار فاخر و همکاری با صداوسیما در بخشهای سیما و رادیو را دارد.
برگزاری جلسات محتوامحور، شناسایی سوژههای مناسب کودک و نوجوان و دعوت از نخبگان برای حضور در برنامههای رادیویی و تلویزیونی از جمله موضوعاتی بود که در این نشست در مورد آنها بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
