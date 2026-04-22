به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش هواشناسی استان گلستان در روز چهارشنبه دوم اردیبهشتماه ۱۴۰۵، مراوهتپه با ثبت دمای ۱۱ درجه سانتیگراد خنکترین شهرستان استان معرفی شد و کمینه دمای پارک ملی گلستان نیز به ۱۱ درجه رسید.
همچنین اینچهبرون با ثبت دمای ۲۰ درجه سانتیگراد، گرمترین شهرستان گلستان در روز گذشته بود.
دمای حداقل گرگان در صبح امروز چهارشنبه ۱۲ درجه سانتیگراد ثبت شد و پیشبینی میشود حداکثر دمای این شهر امروز به ۱۷ درجه سانتیگراد برسد.
بر اساس این گزارش، دمای حداقل سایر ایستگاههای استان در صبح چهارشنبه نیز به این شرح اعلام شده است: آققلا ۱۳ درجه، اینچهبرون ۱۴ درجه، بندرگز ۱۴ درجه، بندرترکمن ۱۴ درجه، علیآباد ۱۲ درجه، کلاله ۱۳ درجه، گنبدکاووس ۱۴ درجه، مینودشت ۱۳ درجه، هاشمآباد ۱۲ درجه، کردکوی ۱۳ درجه، کارکنده ۱۴ درجه، انبارالوم ۱۲ درجه و دلند ۱۳ درجه سانتیگراد.
این شرایط نشاندهنده تداوم هوای نسبتاً خنک بهاری در بیشتر نقاط استان گلستان است.
