روح الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از شنبه هفته آینده، سامانه بارشی وارد استان شده و بارش پراکنده تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: در امروز و فردا آسمان همدان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش سرعت باد و ابر را شاهد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه از شنبه شب و صبح یکشنبه بارش خفیف و پراکنده در نقاطی از استان پیش‌بینی می‌شود، ادامه داد: این سامانه بارشی در روزهای یکشنبه و دوشنبه در اکثر نقاط استان فعال بوده و بارش باران را به همراه خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان از افزایش دما از فردا در بیشتر نقاط استان خبر داد و گفت: دمای کمینه به بالای صفر درجه سانتیگراد خواهد رسید.

وی با اشاره به دمای هوای همدان در ۲۴ ساعت گذشته که بین ۱۶ و ۱ درجه سانتیگراد در نوسان بوده، افزود: بیشینه دما در فامنین و قهاوند ۱۸ درجه و کمینه دما در بهار منفی یک درجه گزارش شده است.