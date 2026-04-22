۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

هشدار زرد هواشناسی؛ تشدید فعالیت سامانه‌های بارشی در ۳۰ استان کشور

سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد از تشدید فعالیت سامانه بارشی از امروز (چهارشنبه، ۲ اردیبهشت) تا روز شنبه (۵ اردیبهشت) در ۳۰ استان کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد از تشدید فعالیت سامانه بارشی تا روز شنبه (۵ اردیبهشت) در ۳۰ استان کشور خبر داد و اعلام کرد: طی این مدت، بارش باران، رعد و برق، در نواحی مستعد وقوع تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی مناطق همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش، فعالیت این سامانه روز چهارشنبه (۲ اردیبهشت) در جنوب و شرق فارس، غرب و ارتفاعات کرمان، شمال خراسان جنوبی، دامنه‌ها و ارتفاعات گلستان، همچنین ارتفاعات استان‌های سمنان، مازندران، گیلان و اردبیل رخ خواهد داد.

روز پنجشنبه (۳ اردیبهشت) نیز جنوب بوشهر، نیمه جنوبی فارس، نیمه غربی و ارتفاعات کرمان، نیمه شرقی خراسان جنوبی، شرق و جنوب خراسان رضوی و شمال هرمزگان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

همچنین برای روز جمعه (۴ اردیبهشت)، بارش‌ها در شرق و ارتفاعات خراسان رضوی، جنوب و غرب آذربایجان غربی، شمال و ارتفاعات آذربایجان شرقی و ارتفاعات کرمان پیش‌بینی شده است.

این شرایط جوی در روز شنبه (۵ اردیبهشت) در استان‌های ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال‌غرب فارس، لرستان، زنجان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل و همچنین روز یکشنبه (۶ اردیبهشت) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، همدان، مرکزی، البرز، قزوین، زنجان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، شمال اصفهان، گیلان، غرب مازندران، ارتفاعات گلستان و تهران نیز ادامه خواهد داشت.

سازمان هواشناسی در ادامه نسبت به مخاطرات این شرایط جوی هشدار داد و اعلام کرد: احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها و کندی تردد به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و همچنین احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی وجود دارد.

در پایان این هشدار، از شهروندان خواسته شده است از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند، در سفرهای برون‌شهری احتیاط لازم را به‌عمل آورند، با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و فاصله طولی را رعایت کنند. همچنین پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی در این بازه زمانی و آمادگی دستگاه‌های امدادی و شهرداری‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.

زهره آقاجانی

