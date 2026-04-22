به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد از تشدید فعالیت سامانه بارشی تا روز شنبه (۵ اردیبهشت) در ۳۰ استان کشور خبر داد و اعلام کرد: طی این مدت، بارش باران، رعد و برق، در نواحی مستعد وقوع تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی مناطق همراه با گردوخاک پیشبینی میشود.
بر اساس این گزارش، فعالیت این سامانه روز چهارشنبه (۲ اردیبهشت) در جنوب و شرق فارس، غرب و ارتفاعات کرمان، شمال خراسان جنوبی، دامنهها و ارتفاعات گلستان، همچنین ارتفاعات استانهای سمنان، مازندران، گیلان و اردبیل رخ خواهد داد.
روز پنجشنبه (۳ اردیبهشت) نیز جنوب بوشهر، نیمه جنوبی فارس، نیمه غربی و ارتفاعات کرمان، نیمه شرقی خراسان جنوبی، شرق و جنوب خراسان رضوی و شمال هرمزگان تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرند.
همچنین برای روز جمعه (۴ اردیبهشت)، بارشها در شرق و ارتفاعات خراسان رضوی، جنوب و غرب آذربایجان غربی، شمال و ارتفاعات آذربایجان شرقی و ارتفاعات کرمان پیشبینی شده است.
این شرایط جوی در روز شنبه (۵ اردیبهشت) در استانهای ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمالغرب فارس، لرستان، زنجان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل و همچنین روز یکشنبه (۶ اردیبهشت) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، همدان، مرکزی، البرز، قزوین، زنجان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، شمال اصفهان، گیلان، غرب مازندران، ارتفاعات گلستان و تهران نیز ادامه خواهد داشت.
سازمان هواشناسی در ادامه نسبت به مخاطرات این شرایط جوی هشدار داد و اعلام کرد: احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانهها و آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها و کندی تردد بهویژه در گردنههای کوهستانی، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و همچنین احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی وجود دارد.
در پایان این هشدار، از شهروندان خواسته شده است از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند، در سفرهای برونشهری احتیاط لازم را بهعمل آورند، با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و فاصله طولی را رعایت کنند. همچنین پرهیز از فعالیتهای کوهنوردی و طبیعتگردی در این بازه زمانی و آمادگی دستگاههای امدادی و شهرداریها مورد تأکید قرار گرفته است.
