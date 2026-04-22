کوهی: پایداری هوا در اردبیل تا شنبه

حبیب کوهی در گفت و گو با خبرنگار اظهار کرد: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد طی امروز (چهارشنبه ۲ اردیبهشت) آسمان غالب مناطق استان صاف تا نیمه ابری با وزش باد بوده و تنها از شرایط فصلی و محلی در برخی نقاط در بعدازظهر افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق احتمال می رود.

وی افزود: از روز پنجشنبه (۳ اردیبهشت) تا اواخر روز شنبه (۵ اردیبهشت) جو استان پایدار و بدون بارندگی با افزایش دما در طول روز پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت:در روز یکشنبه (۶ اردیبهشت) با نفوذ یک سامانه نسبتا ناپایدار به منطقه، ضمن کاهش دما در پاره ای نواحی از استان رگبار باران انتظار می رود. تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.