بیشترین بارش های فروردین ماه در بجنورد ثبت شد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، میانگین بارش استان در فروردین ماه امسال ۵۹.۷ میلی‌متر ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱.۶ میلی‌متر افزایش داشته است. میانگین بارش بلندمدت استان در این ماه ۴۲.۴ میلی‌متر بوده است.

وی با بیان اینکه بیشترین بارش تجمعی با ۱۰۵.۹ میلی‌متر در ایستگاه قصرقجر بجنورد ثبت و این شهرستان با میانگین ۷۳.۲ میلی‌متر، بیشترین بارش را در بین شهرستان‌های استان داشته است، اضافه کرد: بیشترین تعداد روزهای بارانی با ۱۸ روز به ایستگاه سیساب اختصاص یافته و بررسی روند ۲۰ ساله بارش‌ها نشان‌دهنده کاهش تدریجی بارش‌هاست.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: در بخش دما، میانگین دمای استان ۱۲.۸ درجه سلسیوس بود؛ میانگین دمای بیشینه ۱۹.۲ درجه و میانگین حداقل دما ۶.۸ درجه ثبت شد. ایستگاه یکه صعود در شهرستان راز و جرگلان بیشترین افزایش دمای بیشینه (+۱.۹ درجه) و ایستگاه سرچشمه در شهرستان اسفراین بیشترین کاهش دمای بیشینه (-۱ درجه) را تجربه کردند. همچنین ایستگاه دشت بیشترین افزایش میانگین حداقل دما (+۲.۹ درجه) و ایستگاه سرچشمه بیشترین کاهش میانگین حداقل دما (-۰.۲ درجه) را داشت. بالاترین دمای مطلق فروردین ماه با ۲۹.۱ درجه در ایستگاه پیش قلعه و کمترین دما با ۱.۸- درجه در ایستگاه کوسه ثبت شد.