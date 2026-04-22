به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضائی چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال پایان فروردین ماه با بارش‌های خوبی در استان همراه بود، ۸۹ میلیمتر بارش که از میانگین بلند مدت فروردین ماه ۲۲ میلیمتر بیشتر بوده است، اظهار کرد: افزایش بارش و به ویژه شدت بالای بارش‌های رگباری در دو روز گذشته این تصور را در بین شهروندان ایجاد کرد که وضعیت بارش نسبت به وضعیت معمول بهتر بوده است.

وی با بیان اینکه وضعیت بارش‌ها در فروردین ماه رشد داشته است، ادامه داد: در مجموع سال آبی یعنی از ابتدای مهر ماه همچنان بارش دریافتی استان کمتر از نرمال است و بر اساس آمار بلند مدت انتظار می‌رفت از ابتدای سال آبی تا پایان فروردین ماه بارش استان به ۲۸۱ میلیمتر برسد که از این مقدار تنها ۲۵۷ میلیمتر محقق شده است.

مدیرکل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه در هفت ماه سپری شده از سال آبی جاری استان همدان با ۲۴ میلیمتر کسری بارش روبرو بوده است، افزود: این کسری باقی مانده از نبود بارش در فصل پاییز گذشته است.

وی با بیان اینکه در بین شهرستان‌های استان همدان تا پایان فروردین ماه، تنها تویسرکان و اسدآباد بارشی فراتر از نرمال داشتند، افزود: در هفت ماه سپری شده از سال آبی، تویسرکان با ۲۵ میلیمتر و اسدآباد با ۴ میلیمتر افزایش بارش نسبت به آمار بلند مدت رخ داده است.

رضائی با بیان اینکه دیگر شهرستان‌های استان همچنان با کسری بارش روبرو هستند، افزود: در این میان ملایر با ۵۶ میلیمتر کاهش، بیشترین مقدار کسری بارش را داشته است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان‌های کبودراهنگ، رزن و بهار حتی در مقایسه با سال آبی گذشته نیز بارش کمتری دریافت کردند، افزود: با وجود بارش‌های خوب بهاره همچنان بارش سال آبی جاری در استان کمتر از مقدار بلند مدت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها از ادامه بارش‌های بهاره با فعالیت یک سامانه بارشی دیگر در هفته آینده خبر می‌دهند، ادامه داد: این بارش‌ها برای کشاورزان کشت دیم خوب است و با این وجود از دیدگاه مجموع میزان بارش دریافتی استان در سال آبی ، رسیدن به مقادیر بلند مدت همچنان دور از دسترس است.