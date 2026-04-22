مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کاهش ۲ تا چهار درجهای کمینه دما به ویژه در مناطق غرب و جنوب استان محسوستر است.
به گفته وی، با خروج تدریجی سامانه بارشی از امروز تا اوایل هفته آینده، جوی به نسبت آرام بر فراز استان مستقر خواهد بود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: آسمان استان در سه روز آینده، صاف و در برخی ساعات افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید در بیشتر مناطق پیشبینی میشود.
معتمدی افزود: امروز و فردا شدت وزش باد در نیمه شمالی و شرقی استان سبب خیزش گردوخاک در نواحی مستعد میشود.
وی ادامه داد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین و خنکترین ساعات پیش رو بین ۲۲ و ۶ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.
به گفته کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان، ایستگاه بوئین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان است.
