رژه متفاوت کاروان ورزش ایران؛ پیام «شهدای دنا» به مردم قهرمان + عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم، ورزشکاران، کادر فنی و سرپرستان کاروان کشورمان با حفظ کامل نظم و وقار و با پرهیز از جلوه‌های متعارف شادی در رژه افتتاحیه، با قرار دادن دست بر سینه، مراتب ادای احترام، همدردی و همبستگی عمیق خود را با مردم شریف ایران ابراز کردند.

این حضور نمادین در شرایطی رقم خورد که کشور در روزهای اخیر در پی جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس، شاهد حوادث تلخ و شهادت جمعی از هموطنان بوده و خانواده‌های بسیاری در سوگ عزیزان خود به سر می‌برند. کاروان ایران با این اقدام، پیام روشنی از همراهی، مسئولیت‌پذیری و پیوند ناگسستنی خود با ملت ایران مخابره کرد.

بر اساس این گزارش، اعضای کاروان «شهدای ناو دنا» با لباسی یک دست سفید با تأکید بر نقش خود به‌عنوان نمایندگان ملت ایران در میادین بین‌المللی، خود را سربازان جمهوری اسلامی ایران دانسته و اعلام کردند که با تمام توان و ظرفیت، برای اعتلای پرچم کشور و ایجاد شادی در دل مردم تلاش خواهند کرد.

کاروان ایران با این رویکرد، نشان داد که در کنار حضور مقتدرانه در عرصه رقابت‌های ورزشی، همواره در بزنگاه‌های ملی، همراه و همدل با مردم بوده و رسالت خود را فراتر از صرفاً رقابت‌های ورزشی تعریف می‌کند.

کاروان ورزشی کشورمان با پرچمداری شیر محمدی، عضو تیم ملی فوتبال ساحلی، در رژه آئین افتتاحیه بازی‌ها شرکت کرد.

شیخ جوئان رئیس شورای المپیک آسیا به همراه استاندار استان هاینان و رییس ستاد برگزاری بازی‌ها در جایگاه ویژه حضور یافتند تا از نزدیک شاهد برپایی مراسم افتتاحیه باشد.

مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک نیز به همراه سید فرید فتاحیان دبیرکل کنفدراسیون شنای آسیا در جمع میهمانان ویژه این مراسم حضور داشتند.