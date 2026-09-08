به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنی‌زاده در جلسه هم‌اندیشی فعالان اقتصادی ایرانی مقیم روسیه در اقامتگاه سفارت کشورمان در مسکو با قدردانی از فعالیت‌های تجار کشور در تأمین نیازها و ارتقای صادرات کشور گفت:‌ به دنبال تحولات اخیر، عمق‌بخشی به روابط اقتصادی، تجاری و مالی برای ۲ کشور از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

وی خاطرنشان کرد: تأمین کالاهای اساسی از منطقه اوراسیا به ویژه روسیه موضوعی اولویت‌دار است که آن را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم.

این جلسه هم‌اندیشی با حضور کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه برگزار شد و طی آن، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تجار و فعالان اقتصادی مقیم روسیه به گفتگو نشست.