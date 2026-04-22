  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

دومین پایگاه فوریت های پزشکی ۱۱۵ در باروق آماده بهره‌برداری شد

ارومیه - فرماندار باروق گفت: دومین پایگاه امداد جاده‌ای فوریت‌ های پزشکی ۱۱۵ در روستای قوروقچی این شهرستان آماده بهره برداری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم مسرت در این زمینه اظهار کرد: این پایگاه اورژانس در روستای قوروقچی در زمینی به مساحت ۱۵۰ مترمربع و با هزینه ۶۳ میلیارد ریال احداث شده و در هفته سلامت امسال به بهره‌برداری می رسد.

وی اضافه کرد: نیروی انسانی مورد نیاز و یک دستگاه آمبولانس با تجهیزات کامل به این پایگاه اختصاص یافته است.

فرماندار باروق گفت: این پایگاه اورژانس علاوه بر جاده سرچم، به ۴۰ روستای شهرستان باروق با جمعیت بیش از ۶ هزار نفر خدمات ارائه خواهد داد.

وی افزود: همچنین وجود این پایگاه فوریت‌های پزشکی در کاهش زمان حضور در بالین مصدومان و بیماران و نجات جان آنها و انتقال به مراکز درمانی نقش مهمی خواهد داشت.

فرماندار باروق در ادامه گفت: یکی از خیرین این شهرستان در اقدامی نیکوکارانه با اهدای قطعه زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع به ارزش ۳۲ میلیارد ریال، زمینه‌ساز توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در این شهرستان شد.

وی اضافه کرد: این خیر نیک‌اندیش قبل از این نیز زمینی به مساحت ۲ هکتار برای این منظور اهدا کرده بود که مورد موافقت وزارت بهداشت و درمان قرار نگرفت.

مسرت با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های درمانی و پزشکی یکی از مطالبات اصلی مردم شهرستان‌ باروق است، ادامه داد: اقدام خیرخواهانه آقای شکری الگویی موفق برای مشارکت مردمی در تقویت زیرساخت ‌های توسعه‌ای شهرستان است.

کد مطلب 6808454

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها