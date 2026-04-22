  استانها
  2. خراسان جنوبی
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

بیش از ۱۱۲ هزار ماموریت امدادی توسط اورژانس خراسان جنوبی انجام شد

بیرجند- رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از انجام بیش از ۱۱۲ هزار ماموریت اورژانسی در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

سید محمد رضا حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سالی که‌ گذشت اورژانس خراسان جنوبی به ۱۸۰ هزار تماس پاسخ داد.

وی ادامه داد: همچنین با تلاش شبانه روزی پرسنل ۱۱۲ هزار و ۵۳۴ ماموریت امدادی توسط اورژانس ۱۱۵ استان انجام شد.

رئیس مرکز اورژانس خراسان جنوبی افزود: با تلاش شبانه‌روزی کارکنان دانشگاه، سال گذشته سالی پرکار برای شبکه امدادی استان بود که با تقویت ناوگان و زیرساخت‌ها همراه شد.

حسینی همچنین از توسعه تجهیزات اورژانس در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته، با نگاه ویژه به ارتقای خدمات‌رسانی، پنج دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان استان اضافه شد.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: همچنین ۲ پایگاه امدادی جدید نیز راه‌اندازی و به چرخه خدمت وارد شد.

حسینی افزود: در حال حاضر در شبکه فوریت‌های پزشکی استان ۸۶ پایگاه عملیاتی، ۱۴۱ دستگاه آمبولانس، سه دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۲ فروند بالگرد در قالب اورژانس هوایی فعالیت دارند.

وی یادآور شد: ۶۰۰ نیروی تخصصی فوریت‌های پزشکی نیژ به صورت مستقیم وظیفه امدادرسانی در این شبکه را بر عهده دارند.

وی همچنین به اجرای طرح سلامت نوروزی اشاره و بیان کرد: در این طرح ۷ هزار و ۸۶۲ ماموریت در استان انجام شد که ۶۲۰ ماموریت حادثه ترافیکی بوده است.

حسینی یادآور شد: در این ماموریت‌ها به ۹۴۶ نفر مصدوم امدادرسانی شد که تعداد مصدومان ترافیکی در مقایسه با سال گذشته ۱۶ درصد افزایش یافته است.

کد مطلب 6808046

