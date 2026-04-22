بیش از ۱۱۲ هزار ماموریت امدادی توسط اورژانس خراسان جنوبی انجام شد

سید محمد رضا حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سالی که‌ گذشت اورژانس خراسان جنوبی به ۱۸۰ هزار تماس پاسخ داد.

وی ادامه داد: همچنین با تلاش شبانه روزی پرسنل ۱۱۲ هزار و ۵۳۴ ماموریت امدادی توسط اورژانس ۱۱۵ استان انجام شد.

رئیس مرکز اورژانس خراسان جنوبی افزود: با تلاش شبانه‌روزی کارکنان دانشگاه، سال گذشته سالی پرکار برای شبکه امدادی استان بود که با تقویت ناوگان و زیرساخت‌ها همراه شد.

حسینی همچنین از توسعه تجهیزات اورژانس در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته، با نگاه ویژه به ارتقای خدمات‌رسانی، پنج دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان استان اضافه شد.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: همچنین ۲ پایگاه امدادی جدید نیز راه‌اندازی و به چرخه خدمت وارد شد.

حسینی افزود: در حال حاضر در شبکه فوریت‌های پزشکی استان ۸۶ پایگاه عملیاتی، ۱۴۱ دستگاه آمبولانس، سه دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۲ فروند بالگرد در قالب اورژانس هوایی فعالیت دارند.

وی یادآور شد: ۶۰۰ نیروی تخصصی فوریت‌های پزشکی نیژ به صورت مستقیم وظیفه امدادرسانی در این شبکه را بر عهده دارند.

وی همچنین به اجرای طرح سلامت نوروزی اشاره و بیان کرد: در این طرح ۷ هزار و ۸۶۲ ماموریت در استان انجام شد که ۶۲۰ ماموریت حادثه ترافیکی بوده است.

حسینی یادآور شد: در این ماموریت‌ها به ۹۴۶ نفر مصدوم امدادرسانی شد که تعداد مصدومان ترافیکی در مقایسه با سال گذشته ۱۶ درصد افزایش یافته است.