بیش از ۱۱۲ هزار ماموریت امدادی توسط اورژانس خراسان جنوبی انجام شد

سید محمد رضا حسینی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سالی که گذشت اورژانس خراسان جنوبی به ۱۸۰ هزار تماس پاسخ داد.
وی ادامه داد: همچنین با تلاش شبانه روزی پرسنل ۱۱۲ هزار و ۵۳۴ ماموریت امدادی توسط اورژانس ۱۱۵ استان انجام شد.
رئیس مرکز اورژانس خراسان جنوبی افزود: با تلاش شبانهروزی کارکنان دانشگاه، سال گذشته سالی پرکار برای شبکه امدادی استان بود که با تقویت ناوگان و زیرساختها همراه شد.
حسینی همچنین از توسعه تجهیزات اورژانس در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته، با نگاه ویژه به ارتقای خدماترسانی، پنج دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان استان اضافه شد.
رئیس مرکز فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: همچنین ۲ پایگاه امدادی جدید نیز راهاندازی و به چرخه خدمت وارد شد.
حسینی افزود: در حال حاضر در شبکه فوریتهای پزشکی استان ۸۶ پایگاه عملیاتی، ۱۴۱ دستگاه آمبولانس، سه دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۲ فروند بالگرد در قالب اورژانس هوایی فعالیت دارند.
وی یادآور شد: ۶۰۰ نیروی تخصصی فوریتهای پزشکی نیژ به صورت مستقیم وظیفه امدادرسانی در این شبکه را بر عهده دارند.
وی همچنین به اجرای طرح سلامت نوروزی اشاره و بیان کرد: در این طرح ۷ هزار و ۸۶۲ ماموریت در استان انجام شد که ۶۲۰ ماموریت حادثه ترافیکی بوده است.
حسینی یادآور شد: در این ماموریتها به ۹۴۶ نفر مصدوم امدادرسانی شد که تعداد مصدومان ترافیکی در مقایسه با سال گذشته ۱۶ درصد افزایش یافته است.
