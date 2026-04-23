جزئیات تکمیل ظرفیت جذب ۲۵۰۰ نیروی جدید اورژانس کشور

جعفر میعادفر رئیس اورژانس کل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با جزئیات جدیدی از فرآیند استخدام نیروهای متخصص توضیحاتی داد و گفت: بر اساس گزارشهای رسیده، در آزمون استخدامی که پیش از ایام عید با حضور ۲۷ هزار شرکتکننده برگزار شد، برنامهریزی برای جذب مجموعاً ۵۵۰۰ نفر صورت گرفته شده بود که از این تعداد، تاکنون حدود ۳۰۰۰ نفر مراحل جذب خود را پشت سر گذاشته و بهکارگیری شدهاند.
وی اعلام کرد: برای تکمیل ظرفیت باقیمانده، فراخوانی جهت جذب ۲۵۰۰ نفر دیگر صادر شده است. داوطلبان واجد شرایط از امروز تا سهشنبه هفته آینده فرصت دارند نسبت به تعیین محل خدمت و مشخص کردن پایگاههای فعالیت خود اقدام کنند. این اقدام در راستای تکمیل حداکثری ظرفیتهای استخدامی انجام میشود تا هیچکدام از ردیفهای پیشبینی شده خالی نماند.
میعادفر با اشاره به وضعیت فعلی منابع انسانی خاطر نشان کرد: مجموعه به شدت با کمبود نیروی انسانی مواجه است و نیاز مبرمی به حضور نیروهای تازه نفس دارد. ابراز امیدواری شده است که با نهایی شدن فرآیند جذب این ۲۵۰۰ نفر در قالب طرح تکمیل ظرفیت، بخشی از چالشهای ناشی از کمبود پرسنل مرتفع شده و سطح ارائه خدمات به وضعیت مطلوب نزدیکتر شود. این فرآیند استخدامی نشاندهنده عزم جدی برای استفاده از تمام ظرفیتهای موجود جهت تقویت بدنه نیروی انسانی است.
