۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

قلعه‌سفیدی: بیش از ۵۵۰۰ مأموریت اورژانس در کرمانشاه انجام شد

کرمانشاه- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی کرمانشاه از انجام ۵۵۴۲ مأموریت طی فروردین خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۳۱ هزار تماس با سامانه ۱۱۵ اورژانس برقرار شده است.

مسعود قلعه‌سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد اورژانس پیش‌بیمارستانی در اولین ماه از سال جاری، اظهار کرد: نیروهای تلاشگر این مرکز همواره در راستای خدمت‌رسانی و امداد به موقع به شهروندان در آماده‌باش کامل هستند و در همین راستا طی فروردین‌ماه سال جاری، ۵ هزار و ۵۴۲ مأموریت امدادی و درمانی توسط نیروهای عملیاتی اورژانس در سطح استان با موفقیت انجام شده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در تشریح جزئیات اقدامات انجام شده برای بیماران و آسیب‌دیدگان، افزود: بر اساس آمارهای ثبت شده از مجموع مأموریت‌های انجام‌گرفته در این مدت، تعداد ۳ هزار و ۲۸۳ نفر از مصدومان و بیماران پس از دریافت خدمات اولیه پیش‌بیمارستانی، برای تکمیل روند درمان به مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان منتقل شدند.

وی ادامه داد: همچنین با حضور به موقع تکنسین‌های اورژانس، یک هزار و ۵۷۷ نفر از شهروندان نیازمند به خدمات فوریت‌های پزشکی نیز در همان محل حادثه مورد مداوا و درمان سرپایی قرار گرفتند.

قلعه‌سفیدی با اشاره به حجم بالای تماس‌های ورودی به مرکز پیام اورژانس، تصریح کرد: گزارش‌های آماری این مرکز حاکی از آن است که تعداد کل تماس‌های برقرار شده با سامانه ۱۱۵ اورژانس استان در این بازه زمانی ۳۱ هزار و ۲۶۴ مورد بوده است.

وی با ابراز گلایه از اشغال بی‌مورد خطوط امدادی، بیان کرد: متأسفانه از این میان ۲ هزار و ۸۵۷ تماس به عنوان مزاحمت تلفنی در سیستم ثبت شده است که این امر می‌تواند در روند حیاتی امدادرسانی به بیماران بدحال خلل و تأخیر ایجاد کند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کرمانشاه در پایان به تفکیک نوع حوادث رسیدگی شده در ماه گذشته پرداخت و خاطرنشان کرد: از مجموع کل مأموریت‌های انجام شده در فروردین‌ماه، یک هزار و ۵۵ مورد به امدادرسانی در حوادث ترافیکی و تصادفات شهری و جاده‌ای اختصاص داشته و ۳ هزار و ۴۱۷ مورد مأموریت دیگر نیز مربوط به حوادث غیرترافیکی، بیماری‌ها و سایر فوریت‌های پزشکی بوده است.

