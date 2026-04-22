مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد اورژانس پیشبیمارستانی در اولین ماه از سال جاری، اظهار کرد: نیروهای تلاشگر این مرکز همواره در راستای خدمترسانی و امداد به موقع به شهروندان در آمادهباش کامل هستند و در همین راستا طی فروردینماه سال جاری، ۵ هزار و ۵۴۲ مأموریت امدادی و درمانی توسط نیروهای عملیاتی اورژانس در سطح استان با موفقیت انجام شده است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در تشریح جزئیات اقدامات انجام شده برای بیماران و آسیبدیدگان، افزود: بر اساس آمارهای ثبت شده از مجموع مأموریتهای انجامگرفته در این مدت، تعداد ۳ هزار و ۲۸۳ نفر از مصدومان و بیماران پس از دریافت خدمات اولیه پیشبیمارستانی، برای تکمیل روند درمان به مراکز درمانی و بیمارستانهای استان منتقل شدند.
وی ادامه داد: همچنین با حضور به موقع تکنسینهای اورژانس، یک هزار و ۵۷۷ نفر از شهروندان نیازمند به خدمات فوریتهای پزشکی نیز در همان محل حادثه مورد مداوا و درمان سرپایی قرار گرفتند.
قلعهسفیدی با اشاره به حجم بالای تماسهای ورودی به مرکز پیام اورژانس، تصریح کرد: گزارشهای آماری این مرکز حاکی از آن است که تعداد کل تماسهای برقرار شده با سامانه ۱۱۵ اورژانس استان در این بازه زمانی ۳۱ هزار و ۲۶۴ مورد بوده است.
وی با ابراز گلایه از اشغال بیمورد خطوط امدادی، بیان کرد: متأسفانه از این میان ۲ هزار و ۸۵۷ تماس به عنوان مزاحمت تلفنی در سیستم ثبت شده است که این امر میتواند در روند حیاتی امدادرسانی به بیماران بدحال خلل و تأخیر ایجاد کند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان کرمانشاه در پایان به تفکیک نوع حوادث رسیدگی شده در ماه گذشته پرداخت و خاطرنشان کرد: از مجموع کل مأموریتهای انجام شده در فروردینماه، یک هزار و ۵۵ مورد به امدادرسانی در حوادث ترافیکی و تصادفات شهری و جادهای اختصاص داشته و ۳ هزار و ۴۱۷ مورد مأموریت دیگر نیز مربوط به حوادث غیرترافیکی، بیماریها و سایر فوریتهای پزشکی بوده است.
