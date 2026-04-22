۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۷

مدیرکل بنیاد شهید لرستان با خانواده شهدای رومشکان دیدار کرد

مدیرکل بنیاد شهید لرستان با خانواده شهدای رومشکان دیدار کرد

رومشکان- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، با خانواده شهیدان والامقام «آقا رضا امرایی»، «دوست علی رومیانی»، «گودرز خدادادی» و «محمود رشنو» از شهدای جنگ رمضان دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، روز چهارشنبه (۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) به همراه امام جمعه و فرماندار شهرستان رومشکان، با حضور در منازل شهدای والامقام این شهرستان، با خانواده‌های معظم آنان دیدار و گفت‌وگو کرد.

دیدار با خانواده شهیدان امرایی، رومیانی و خدادادی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان به همراه امام جمعه و فرماندار شهرستان رومشکان با خانواده شهیدان والامقام «آقا رضا امرایی»، «دوست علی رومیانی» و «گودرز خدادادی» دیدار کرد.

مدیرکل بنیاد شهید لرستان با خانواده شهدای رومشکان دیدار کرد

این شهدای والامقام از شهدای مظلوم جنگ رمضان هستند که بر اثر حملات آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

تجلیل از صبر و بردباری خانواده‌های معظم شهدا

در این دیدار صمیمانه، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های معظم شهدا، از صبر و بردباری و استقامت آنان در این مصیبت بزرگ تجلیل کرد.

مدیرکل بنیاد شهید لرستان با خانواده شهدای رومشکان دیدار کرد

آزادبخت با اشاره به جایگاه والای شهدا و خانواده‌های آنان، اظهار داشت: خانواده‌های شهدا با صبر و استقامت خود، الگویی بی‌نظیر از وفاداری به نظام و انقلاب هستند و تکریم آنان کمترین کاری است که می‌توان در برابر ایثارگری‌هایشان انجام داد.

دیدار با خانواده شهید والامقام محمود رشنو

در ادامه این دیدارها، مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، به همراه امام جمعه و فرماندار شهرستان رومشکان با خانواده شهید والامقام «محمود رشنو» که بر اثر حملات آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد، دیدار کرد.

مدیرکل بنیاد شهید لرستان با خانواده شهدای رومشکان دیدار کرد

مسئولان حاضر در این دیدار با تأکید بر وظیفه ذاتی بنیاد شهید در حمایت از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، بر لزوم رسیدگی ویژه به مسائل و مشکلات این عزیزان تأکید کردند.

