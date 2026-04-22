مدیرکل بنیاد شهید لرستان با خانواده شهدای رومشکان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، روز چهارشنبه (۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) به همراه امام جمعه و فرماندار شهرستان رومشکان، با حضور در منازل شهدای والامقام این شهرستان، با خانوادههای معظم آنان دیدار و گفتوگو کرد.
دیدار با خانواده شهیدان امرایی، رومیانی و خدادادی
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان به همراه امام جمعه و فرماندار شهرستان رومشکان با خانواده شهیدان والامقام «آقا رضا امرایی»، «دوست علی رومیانی» و «گودرز خدادادی» دیدار کرد.
این شهدای والامقام از شهدای مظلوم جنگ رمضان هستند که بر اثر حملات آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
تجلیل از صبر و بردباری خانوادههای معظم شهدا
در این دیدار صمیمانه، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان ضمن ابراز همدردی با خانوادههای معظم شهدا، از صبر و بردباری و استقامت آنان در این مصیبت بزرگ تجلیل کرد.
آزادبخت با اشاره به جایگاه والای شهدا و خانوادههای آنان، اظهار داشت: خانوادههای شهدا با صبر و استقامت خود، الگویی بینظیر از وفاداری به نظام و انقلاب هستند و تکریم آنان کمترین کاری است که میتوان در برابر ایثارگریهایشان انجام داد.
دیدار با خانواده شهید والامقام محمود رشنو
در ادامه این دیدارها، مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، به همراه امام جمعه و فرماندار شهرستان رومشکان با خانواده شهید والامقام «محمود رشنو» که بر اثر حملات آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد، دیدار کرد.
مسئولان حاضر در این دیدار با تأکید بر وظیفه ذاتی بنیاد شهید در حمایت از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، بر لزوم رسیدگی ویژه به مسائل و مشکلات این عزیزان تأکید کردند.
