به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمیفر، فرمانده انتظامی استان لرستان، پس از مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر استوار یکم «میلاد مرادیتبار»، با صدور پیامی، از حضور پرشور مردم و مسئولان در این مراسم قدردانی کرد.
حضور گسترده مردم؛ نشان قدرشناسی ملت از شهدای امنیت
سردار هاشمیفر اظهار داشت: حضور گسترده و باشکوه شما عزیزان، نشان از قدرشناسی ملت ایران از جانفشانیها و ایثارگریهای شهدای امنیت دارد و به ما نیروهای مدافع امنیت، روحیهای مضاعف میبخشد. این حضور حماسی، پیام روشنی برای دشمنان نظام داشت که مردم ایران همواره پشتیبان نیروهای مسلح هستند.
فرمانده انتظامی استان لرستان افزود: از همکاری و همراهی تمامی دستگاهها و همکاران پرتلاش که در برگزاری این مراسم باشکوه نقش داشتند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. این هماهنگی بینبخشی، نشاندهنده عزم ملی برای تکریم مقام شامخ شهدا است.
سردار هاشمیفر گفت: از خداوند متعال برای شهید والامقام، علو درجات و برای خانواده داغدار ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم. شهادت این عزیز، افتخاری ماندگار برای استان لرستان و نیروی انتظامی است.
راه شهدا؛ راه عزت و اقتدار نظام
فرمانده انتظامی استان لرستان در پایان تأکید کرد: راه شهدا، راه عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و ما تا آخرین نفس، پاسدار این امانت الهی خواهیم بود. خون پاک شهدا هرگز پایمال نخواهد شد و راه آنان با قدرت ادامه خواهد یافت.
