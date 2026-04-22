۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۸

تقدیر از حضور باشکوه مردم خرم‌آباد در مراسم تشییع شهید «مرادی‌تبار»

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی استان لرستان، پس از مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر استوار یکم «میلاد مرادی‌تبار»، از حضور پرشور و معنادار آحاد مختلف مردم در این مراسم قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی استان لرستان، پس از مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر استوار یکم «میلاد مرادی‌تبار»، با صدور پیامی، از حضور پرشور مردم و مسئولان در این مراسم قدردانی کرد.

حضور گسترده مردم؛ نشان قدرشناسی ملت از شهدای امنیت

سردار هاشمی‌فر اظهار داشت: حضور گسترده و باشکوه شما عزیزان، نشان از قدرشناسی ملت ایران از جانفشانی‌ها و ایثارگری‌های شهدای امنیت دارد و به ما نیروهای مدافع امنیت، روحیه‌ای مضاعف می‌بخشد. این حضور حماسی، پیام روشنی برای دشمنان نظام داشت که مردم ایران همواره پشتیبان نیروهای مسلح هستند.

فرمانده انتظامی استان لرستان افزود: از همکاری و همراهی تمامی دستگاه‌ها و همکاران پرتلاش که در برگزاری این مراسم باشکوه نقش داشتند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. این هماهنگی بین‌بخشی، نشان‌دهنده عزم ملی برای تکریم مقام شامخ شهدا است.

سردار هاشمی‌فر گفت: از خداوند متعال برای شهید والامقام، علو درجات و برای خانواده داغدار ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم. شهادت این عزیز، افتخاری ماندگار برای استان لرستان و نیروی انتظامی است.

راه شهدا؛ راه عزت و اقتدار نظام

فرمانده انتظامی استان لرستان در پایان تأکید کرد: راه شهدا، راه عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و ما تا آخرین نفس، پاسدار این امانت الهی خواهیم بود. خون پاک شهدا هرگز پایمال نخواهد شد و راه آنان با قدرت ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6808519

