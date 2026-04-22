۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۸

محور اندیکا - مسجدسلیمان بازگشایی شد

اهواز - مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان اعلام کرد: با تلاش راهداران، عملیات ریزش‌برداری در محدوده چشمه گدار به پایان رسید و این محور بازگشایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان اعلام کرد: در پی ریزش کوه ناشی از شرایط جوی در محدوده چشمه گدار که منجر به مسدود شدن مسیر شده بود، بلافاصله تیم‌های عملیاتی و ماشین‌آلات سنگین راهداری به محل اعزام شدند.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های استان با پایان عملیات پاک‌سازی و ایمن‌سازی توسط راهداران، هم‌اکنون تردد در این محور برقرار است؛ با این حال از رانندگان درخواست می‌شود در محدوده چشمه گدار با احتیاط کامل رانندگی کنند.

این مرکز در پایان از رانندگان خواست پیش از سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی استان با سامانه اطلاع‌رسانی ۱۴۱ تماس بگیرند.

