۸ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۴

مه غلیظ و برف تردد در گردنه‌های خراسان شمالی را تحت تأثیر قرار داد

بجنورد- مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی اعلام کرد: هم‌اکنون برخی محورهای استان به‌ویژه گردنه‌های کوهستانی با بارش و مه غلیظ همراه است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی، در حال حاضر وضعیت جوی اغلب محورهای استان نیمه‌ابری تا تمام‌ابری گزارش شده است.

بر پایه این گزارش، محور بجنورد–اسفراین در محدوده گردنه اسدلی با بارش پراکنده برف و باران همراه با مه غلیظ مواجه است که موجب کاهش دید افقی شده است.

همچنین محور بجنورد–آشخانه در محدوده گردنه امین‌الله با بارش باران گزارش شده و رانندگان باید ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب را رعایت کنند.

مرکز مدیریت راه‌های خراسان شمالی از رانندگان خواست پیش از تردد در محورهای کوهستانی، از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و تجهیزات ایمنی و زمستانی همراه داشته باشند.

