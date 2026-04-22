  1. استانها
  2. خوزستان
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

محور اندیکا - مسجدسلیمان تا عصر امروز بازگشایی می‌شود

اهواز - اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان اعلام کرد: عملیات ریزش‌برداری در محدوده چشمه گدار در حال انجام است و محور اندیکا - مسجدسلیمان تا عصر امروز بازگشایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است: در پی ریزش کوه ناشی از شرایط جوی در محدوده چشمه گدار، بلافاصله تیم‌های عملیاتی و ماشین‌آلات سنگین راهداری به محل اعزام شدند.

طبق این اطلاعیه در حال حاضر عملیات پاک‌سازی و ایمن‌سازی مسیر بدون وقفه ادامه دارد و با توجه به حجم پیشرفت کار، پیش‌بینی می‌شود تردد در این محور تا عصر امروز به حالت عادی بازگردد.

محسن کجباف رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان تأکید کرد: هم‌استانی‌ها تا زمان اعلام بازگشایی رسمی، جهت تردد از مسیر جایگزین (لالی - اندیکا) استفاده نموده و پیش از سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی با سامانه ۱۴۱ تماس گرفته یا به بازوی اطلاع‌رسانی راه‌ها در پیام‌رسان بله مراجعه کنند.

کد مطلب 6808034

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها