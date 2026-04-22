متلاشی شدن باند سارقان مامور نما در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، سردار «یحیی الهی» شامگاه چهارشنبه با تشریح جزئیات این پرونده به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی اعلام یکی از شهروندان به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت تحت عنوان مأمور در یکی از محلات سنندج، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: متهمان با استفاده از شیوه‌های فریبکارانه و جلب اعتماد صاحبخانه، وارد منزل شده و با ادعای نگهداری سلاح توسط فرزند خانواده، اقدام به تهدید و درخواست وجه و اموال کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان ادامه داد: متأسفانه صاحبخانه فریب این افراد را خورده و مبلغ یک هزار و ۹۰۰ دلار به همراه یک حلقه انگشتر به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان به عنوان رشوه به آنان پرداخت کرده است.

سردار الهی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن با اشراف اطلاعاتی، اعضای این باند سه‌نفره را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، در عملیاتی منسجم آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشف اموال مسروقه و بازگرداندن آن به مالباختگان، به شهروندان هشدار داد: لازم است همشهریان تحت هیچ شرایطی بدون احراز هویت و مشاهده کارت شناسایی معتبر به افراد مراجعه‌کننده اعتماد نکنند و موارد مشکوک را در اسرع وقت از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.