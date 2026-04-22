به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در جریان بازدید از اداره کل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به تأکید استاندار مبنی بر فعال شدن و استفاده از ظرفیت حداکثری ادارات در آغاز سال جدید، اظهار داشت: با توجه به مسئولیت‌های گسترده اداره کل راه و شهرسازی و لزوم ارائه پاسخ به موقع به مراجعان، این جلسه برگزار شد.

وی ضمن خداقوت و تشکر از زحمات مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، به ویژه در حوزه شهرسازی و به‌روزرسانی کمیسیون‌های ماده پنج و کارگروه امور زیربنایی، گفت: این اقدامات جای تقدیر و تشکر دارد.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه نهضت ملی مسکن، افزود: بیش از ۱۰ هزار متقاضی به سامانه متصل شده‌اند و باید هرچه سریعتر صاحب خانه شوند. فعال‌سازی این حوزه و اتخاذ تمهیدات لازم نظیر اخذ تسهیلات و جابجایی متقاضیان، در اولویت است تا پروژه‌ها با سرعت بیشتری اجرایی گردند.

مجیدی، تأکید کرد: متقاضیانی که آورده مؤثر دارند، باید در پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالاتر قرار گیرند و متقاضیانی که آورده حداقلی دارند، به پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر هدایت شوند، همچنین پیمانکاران ناتوان باید تعیین تکلیف گردند.

وی با تاکید بر فعال شدن پروژه واریانت «چنار» و آسفالت محور کوهدشت - «زانوگه» از اداره کل راه و شهرسازی خواست با نظارت مستمر بر کیفیت و سرعت اجرای پروژه ترتیبی جهت بهره برداری به موقع پروژه اتخاذ کنند.

معاون عمرانی استانداری لرستان، تصریح کرد: از همه ظرفیت‌ها باید استفاده شود تا نهضت ملی مسکن در استان لرستان هرچه سریعتر به تعهدات خود عمل کند و این ۱۰ هزار خانواری که ثبت‌نام کرده‌اند، با آورده به موقع خود، انشاءالله صاحب خانه شوند.