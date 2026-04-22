حضور مستمر مردم، عملیاتی ملی علیه دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ، در اجتماع بزرگ مردم منطقه ۱۷ تهران در میدان ابوذر، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر، بر نقش تعیینکننده حضور مردمی در تحولات کشور تأکید کرد.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به جایگاه والای شهدا، از شهدای دانشآموز، دانشمندان، فرماندهان نظامی و بهویژه شهدای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یاد کرد و آنان را نماد ایثار و ولایتمداری دانست.
سردار حسنزاده با اشاره به سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این نهاد را مظهر «شجاعت، ایستادگی و اقتدار ایران اسلامی» توصیف کرد و گفت: نام سپاه و فرماندهان آن همواره موجب هراس دشمنان، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است.
وی با بیان اینکه سپاه «فرزند ملت» است، افزود: رزمندگان و فرماندهان این نهاد از دل مردم برخاستهاند و در دامان مادران این سرزمین پرورش یافتهاند. او حضور گسترده مردم در صحنه را پشتوانه اصلی توان دفاعی کشور دانست و تأکید کرد که این حضور، موجب تقویت توان موشکی و نظامی نیروهای مسلح شده است.
فرمانده سپاه تهران بزرگ همچنین با اشاره به بیتوجهی دشمنان به توصیههای فرماندهان مقاومت، از جمله قاسم سلیمانی، گفت: نادیده گرفتن این هشدارها، موجب بروز خسارتها و ناکامیهای جدی برای آنان شده است.
وی با انتقاد از سیاستهای آمریکا و شخص دونالد ترامپ، اظهار داشت: دشمنان باید بدانند که ملت ایران ملتی مقاوم و الهامگرفته از فرهنگ عاشورا است و هرگونه خطای محاسباتی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
حسنزاده با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح، از جمله نیروی هوافضا، دریایی و ارتش، تأکید کرد: توان دفاعی کشور نسبت به گذشته بهمراتب افزایش یافته و در صورت هرگونه اقدام خصمانه، پاسخ ایران «دردناکتر و کوبندهتر» خواهد بود.
وی در پایان، حضور مستمر مردم در صحنه را «عملیاتی ملی علیه دشمن» توصیف کرد و از مردم خواست با حفظ این انسجام، همچنان پشتیبان نظام و نیروهای مسلح باشند.
