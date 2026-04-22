  1. استانها
  2. سمنان
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲

برخورد مزدا و پژو پارس در گرمسار؛ ۷ نفر راهی بیمارستان شدند

برخورد مزدا و پژو پارس در گرمسار؛ ۷ نفر راهی بیمارستان شدند

سمنان- مدیرعامل هلال احمر استان سمنان از مصدومیت هفت نفر بر اثر برخورد شدید یک دستگاه مزدا وانت با پژو پارس در کیلومتر ۲۵ جاده گرمسار به ایوانکی خبر داد.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بروز یک فقره تصادف همزمان با امروز چهارشنبه بیان کرد: گزارشی مبنی بر تصادف دو دستگاه خودروی مزدا وانت و پژوپارس در کیلومتر ۲۵ جاده گرمسار ـ ایوانکی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله تیم امدادی پایگاه ایوانکی به محل حادثه اعزام شدند افزود: پس از رسیدن و ارزیابی مشخص شد این سانحه هفت مصدوم دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان ادامه داد: پنج مصدوم توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ در صحنه خدمات سرپایی دریافت کردند و مابقی مصدومان برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6808726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها