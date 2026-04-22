برخورد مزدا و پژو پارس در گرمسار؛ ۷ نفر راهی بیمارستان شدند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بروز یک فقره تصادف همزمان با امروز چهارشنبه بیان کرد: گزارشی مبنی بر تصادف دو دستگاه خودروی مزدا وانت و پژوپارس در کیلومتر ۲۵ جاده گرمسار ـ ایوانکی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله تیم امدادی پایگاه ایوانکی به محل حادثه اعزام شدند افزود: پس از رسیدن و ارزیابی مشخص شد این سانحه هفت مصدوم دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان ادامه داد: پنج مصدوم توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ در صحنه خدمات سرپایی دریافت کردند و مابقی مصدومان برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.