به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمد نبی در حاشیه حضور اعضای تیم ملی فوتبال ایران در میدان ولیعصر و تجمعات مردمی، اظهار داشت: با توجه به شرایط خاصی که در این مدت بر کشور حاکم بوده، این همبستگی و وحدت ناشی از حضور مردم، برکات زیادی به همراه داشته است. بدون شک، همین همراهی و همدلی مردم باعث شده در این مقطع حساس، با اتحاد و یگانگی بتوانیم از کشورمان دفاع کنیم. همانطور که گفته میشود «حبالوطن منالایمان»، این باور در چنین شرایطی بهخوبی نمود پیدا میکند.
وی درباره برنامههای آمادهسازی تیم ملی در این وضعیت کشور، توضیح داد: برنامهریزیها از پیش انجام شده است. در پنجره فیفادی بازیهای تدارکاتی برگزار شد و تا ۱۶ اردیبهشت تیم ملی در قالب اردوهای مینیکمپ در تهران تمرینات خود را ادامه میدهد. انشاءالله در تاریخ ۲۲ اردیبهشت تیم ملی راهی ترکیه خواهد شد.
مدیر تیم ملی و نایب رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: برای اردوی ترکیه، برگزاری چهار بازی تدارکاتی پیشبینی شده است. همچنین یک بازی دیگر نیز در کمپ محل استقرار تیم ملی در جام جهانی برگزار خواهد شد. در مجموع، مسیر آمادهسازی تیم ملی طبق برنامه و با هدف حضور قدرتمند در جام جهانی در حال پیگیری است.
نبی اضافه کرد: با نظر مستقیم آقای قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، و با تلاش کادر فنی، کادر اجرایی و بازیکنان، همچنین حمایتهای آقای تاج، امیدواریم تیم ملی بتواند با آمادگی کامل در رقابتهای جام جهانی حاضر شود و نتایج خوبی کسب کند.
