به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی در رابطه با آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال و احتمال جانشینی تیم ملی ایتالیا به جای ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: آنچه بنده در رسانه‌ها مشاهده کردم، نشان می‌دهد که طرف ایتالیایی عقب‌نشینی کرده و حتی بابت طرح چنین موضوعی ابراز شرمندگی داشته است. از سوی دیگر، جیانی اینفانتینو نیز اعلام کرده که اساساً چنین موضوعی امکان‌پذیر نیست.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال که با برنامه کادر فنی شبکه ورزش گفتگو می کرد، در ادامه درباره واکنش رسمی فدراسیون به این فضاسازی‌ها تصریح کرد: فردا جلسه‌ای در فدراسیون فوتبال با حضور اعضای هیئت‌رئیسه برگزار خواهیم کرد و در این نشست درباره نحوه واکنش به این جوسازی علیه کشورمان تصمیم‌گیری خواهد شد.

محمدنبی همچنین درباره روند آماده‌سازی تیم ملی خاطرنشان کرد: همانند دوره‌های گذشته، فهرستی متشکل از ۳۰ بازیکن شامل نفرات داخلی و لژیونرها در نظر گرفته شده و این روند تا روزهای پایانی ادامه خواهد داشت. معمولاً تا زمانی که اردو به اردوی نهایی جام جهانی متصل شود، این ۳۰ بازیکن در اختیار کادر فنی هستند و در نهایت سرمربی تیم ملی تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.

وی ادامه داد: امیدواریم بازیکنان داخلی به آمادگی مطلوب‌تری برسند و پیش‌بینی ما این است که در جریان اردوی تدارکاتی ترکیه، بهترین ۳۰ بازیکن انتخاب شوند.

مدیر تیم ملی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برگزاری مینی‌کمپ‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در این اردوها فعلاً بازی رسمی برگزار نمی‌کنیم، اما احتمال دارد در هفته پیش‌رو، روز سه‌شنبه یک دیدار دوستانه برگزار شود که به احتمال زیاد مقابل منتخب لیگ خواهد بود، هرچند هنوز جزئیات نهایی آن مشخص نشده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره دیدار مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با سرمربی تیم ملی اظهار داشت: برگزاری چنین جلساتی امری طبیعی است و معمولاً مدیران باشگاه‌های مختلف برای تعامل و هماهنگی با کادر فنی تیم ملی جلساتی را برگزار می‌کنند. البته در خصوص جزئیات این دیدار خاص، بهتر است توضیحات تکمیلی از طرف خود مسئولان مربوطه ارائه شود.